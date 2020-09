"O sa iasa unul dintre fostii securisti batausi, Ioan Niculaie!" Omul care l-a atacat pe Dragomir s-a dus si dupa patronul Astrei! Moment INCREDIBIL: ce reactie a avut milionarul

Protestatarul care s-a luat acum o saptamana de Dumitru Dragomir si a fost la un pas sa fie luat la bataie de fostul sef LPF loveste din nou!

Marian Morosanu, poreclit 'Ceausescu, s-a dus la Curtea de Apel dupa Ioan Niculae, patronul Astrei.

Ceausescu i-a adresat cuvinte dure milionarului. "O sa iasa cat de curand unul dintre fostii securisti batausi, Ioan Niculae. Cel care s-a imbogatit dupa '89 prin furt, cel care a furat din comertul exterior, pentru care a lucrat inainte de '89. O sa arat acum unul dintre fostii securisti batausi. Ia utiati aici un fost securist, Ioan Niculae, tovarasul maior de Securitate, Ioan Niculae", i-a spus 'Ceausescu'.

Patronul de la Astra nu si-a pierdut calmul: "Fata de tine, eu am muncit mult, nu am stat sa fac prostii pe strazi. De dimineata pana noaptea am muncit. Ai grija ca tu faci o infractiune acum! Habar n-ai, nu stii ce spui. Jignesti oamenii. M-a dus capul, iar tu stai pe strazi!"