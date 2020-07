Oltenii vor suporteri la FINALA de titlu cu CFR! "Jucam altceva cand ii avem cu noi"

Unul dintre fostii mari jucatori ai Craiovei a vorbit despre posibilitatea ca partida care va decide campioana Ligii 1 sa se joace in prezenta suporterilor.

Aurel Ticleanu considera ca Universitatea Craiova ar avea un mare avantaj daca fanii ar fi in tribune la meciul cu CFR Cluj din ultima etapa a playoff-ului.

"Vad un campionat deosebit de interesant. Si imi aduc aminte cand s-a vorbit de acest playoff si playout, foarte multi au contestat acest lucru.

Vad o lupta foarte stransa si, daca Clujul are ca atuu experienta, tineretea celor de la Craiova, in teorie, echivaleaza cu un randament oscilant. O mare pierdere pentru oltenii mei sunt suporterii. Craiova fara suporteri joaca de o anumita maniera, Craiova cu suporteri este cu totul si cu totul altceva.



Ma gandesc ca ultimul meci, Craiova - CFR, ar fi altceva daca stadionul va fi plin. Sa speram ca lucrurile vor merge bine pentru toti romanii si se vor ridica aceste restrictii, care ne franeaza in toate domeniile.

CFR este in criza, surprinzator, intr-o criza de identitate. Oltenii mei, pana acum, au jucat entuziasmant. Si le doresc sa reuseasca acest lucru, sa tina mai departe acest ritm. Pana la urma face bine fotbalului romanesc, face bine echipei nationale si indraznesc sa spun ca daca cei trei de la mijloc, Mateiu, Nistor si Cicaldau, continua sa joace de maniera asta, cred ca sunt o optiune si pentru selectionerul nationalei, Mirel Radoi.

Va dati seama, dupa 30 de ani, un campionat castigat de olteni ar insemna enorm pentru fotbalul din Craiova. Iar pentru prietenul meu, Sorin Cartu, care este presedintele clubului, cred ca ar fi o premiera in România ca el sa castige campionatul atat ca jucator, cat si ca antrenor si ca presedinte. E foarte rara o astfel de realizare", a declarat Aurel Ticleanu pentru Telekom Sport.

In acest moment, cu 4 etape inainte finalul sezonului, Universitatea Craiova este pe locul 1 in clasamentul playoff-ului Ligii 1, avand un avantaj de un punct in fata lui CFR Cluj.