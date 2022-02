”O echipă mare dă gol și cu jumătate de ocazie”. Pintilii, categoric după egalul FCSB-ului cu FCU Craiova

Mihai Pintilii a condus echipa de pe bancă, în absența lui Toni Petrea, infectat cu COVID-19. Fostul mijlocaș crede că echipa sa trebuia să mai primească un penalty în finalul partidei, la Dumiter.

„Dezamăgit, am avut o șansă, după aspectul jocului cred că am avut și ocazii clare, dar când nu marchezi e foarte greu. Când ai patru ocazii și nu marchezi... o echipă mare când are și o jumătate de ocazie trebuie să dea gol.

Mihai Pintilii: ”Suntem vinovați toți”

Ăsta e cursul jocului, îmi pare rău pentru băieți că aleargă, muncesc, dar la final tot la opt puncte suntem de CFR. Suntem vinovați toți, suntem o echipă și trebuie să ne asumăm toți. Mai sunt șase sau șapte etape, dar se vor mai pierde puncte. Era o șansă importantă, au jucat înaintea noastră, au pus o presiune, se pare, pe noi.

Am ținut legătura, am vorbit cu el la telefon, sper să-și revină (n.r. - Toni Petrea). Încă nu e pregătit 100%, mai are nevoie de timp și cred că va intra în ritmul de care are el nevoie (n.r. - Florinel Coman). Mă bucur pentru Keșeru, am mai avut și un penalty la Dumiter, așa am văzut pe reluări”, a spus Mihai Pintilii.

FCSB a fost condusă de două ori de FCU Craiova, dar a reușit să smulgă un punct și să rămână la opt puncte în spatele liderului CFR Cluj, care s-a împiedicat în această etapă, 1-1 cu Universitatea Craiova. Claudiu Keșeru a fost cel care a transformat penalty-ul obținut de Ianis Stoica în prelungirile partidei.

FCSB este pe locul doi, cu 52 de puncte. În următoarea etapă, vicecampioana se va duela cu ultima clasată, Academica Clinceni, iar FCU Craiova urmează să joace pe propriul teren cu FC Botoșani.