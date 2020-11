Nu si-a luat gol de 3 etape, dar l-a invins SUPER-SUTUL lui Florescu! Cum a inscris mijlocasul in poarta lui Vlad

FCSB a jucat cu FC Botosani, pe Arena Nationala, intr-un meci din etapa a zecea a Ligii 1.

Echipa lui Toni Petrea nu mai incasase un gol de 3 etape. Ultima echipa care a reusit sa ii inscrie lui FCSB este Dinamo, meci pe care ros-albastrii l-au castigat cu 3-2.

In minutul 19, Florescu a trimis o bomba de la distanta. Andrei Vlad nu a fost atent si nu a sarit la timp, iar mingea a intrat in poarta. Mijlocasul roman in varsta de 23 de ani a inscris primul gol din actuala stagiune. El a fost cumparat de la Viitorul de catre Botosani in 2018. In ianuarie 2019, Valeriu Inftime a hotarat sa il imprumute la FC Arges, iar dupa 6 luni s-a intors din nou la echipa din Moldova.

In acest sezon, Eduard Florescu a strans 6 meciuri in tricoul lui Botosani, 6 in Liga 1 si 2 in preliminariile Europa League. Fotbalistul roman este evaluat de site-ul transfermarkt la suma de 350.00 de euro.