"Nu s-a jucat la 100%!" Reactiile jucatorilor lui Voluntari dupa inca o INFRANGERE in Liga 1! Ce a spus si antrenorul Andone

Voluntari a pierdut in deplasarea cu FCSB de pe Arena Nationala, 2-1.

Echipa lui Bogdan Andone nu a mai castigat de noua meciuri, de la victoria cu Poli Iasi din luna noiembrie, 4-0, si este pe locul 14 in campionat, la egalitate de puncte cu ultimele doua clasate, FC Arges si Poli Iasi.

La finalul meciului, antrenorul ilfovenilor s-a aratat incantat de prestatia jucatorilor sai, in ciuda infrangerilor si a declarat ca asteapta noile transferuri, alaturi de care vor face rezultatele dorite.

"Din punct de vedere al jocului, in mare parte sunt multumit de jocul echipei, cu unele minusuri si unele greseli de la al doilea gol primit. Am avut posesia, o degajare gresita a portarului ne-a dus in situatia de penalty.

Am aratat bine, cu jucatori noi pe care vrem sa ii integram usor in echipa. Am facut un meci bun, trebuie sa ramanem cu lucrurile bune. Cu siguranta ne vom atinge potentialul, jucatorii care vin sunt cei pe care eu i-am vrut. Am urmarit peste 100 - 150 de jucatori, speram ca in urmatoarele zile sa mai aducem 2 jucatori, poate chiar 3 si cu siguranta vom arata mai bine decat in seara asta.

E o serie de meciuri dificile, nu am reusit sa iesim cu un rezultat pozitiv in aceasta seara din pacate, dar trebuie sa luam lucrurile bune. Sunt convins ca in viitor vom fi o echipa buna, care va face rezultatele dorite.

A fost o situatie foarte buna pentru noi la accidentarea lui Mailat. Din pacate a luat decizia gresita, a vrut sa dribleze in plus. Nu inteleg, la faza aia nici macar nu s-a dat fault, are piciorul in umflat", a spus Bogdan Andone la finalul partidei.

"Nu stiu daca FCSB ne-a subestimat! Nu cred ca s-a jucat la 100%!"

Jucatorii lui Voluntari s-au aratat dezamagiti de infrangere, insa multumiti de jocul facut. Igor Armas a declarat la final ca nu crede ca meciul s-a jucat la 100&, insa are incredere in echipa.

"Cautam victoria, nu putem sa o gasim, cum vorbim in vestiar, sper sa vina la meciul urmator. E greu sa scoti puncte cu FCSB in deplasare, dar astazi am fi putut obtine cel putin un punct.

Nu stiu daca FCSB ne-a subestimat sau nu, dar nu cred ca s-a jucat la 100%. Mereu se intampla la fel, nu stim ce se intampla. Totul e in mainile noastre", a spus Igor Armas la finalul meciului.

"In prima repriza am intrat cu teama, nu stiu de ce, nu trebuia, nu aveam nimic de pierdut. In a doua repriza am jucat de la egal la egal cu ei, am avut si noi ocaziile noastre", a declarat si Bortoneanu.