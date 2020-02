"Nu prea am inteles de ce m-a schimbat!" Ce spune Darius Olaru dupa primul gol marcat in tricoul ros-albastrilor

FCSB s-a impus in deplasarea de la FC Voluntari, scor 2-1 dupa golurile marcate de Darius Olaru si Florinel Coman. Ilfovenii au evoluat o repriza cu un om in minus dupa ce Armas a vazut direct cartonasul rosu dupa un fault in postura de ultim aparator la Man. In repriza a doua ros-albastrii au ratat cele mai importante ocazii prin Florinel Coman si Dennis Man, insa nu au mai reusit sa marcheze, iar partida s-a terminat cu scorul de 2-1. La finalul partidei, marcatorul primului gol, Darius Olaru, a vorbit despre meci si spune ca nu intelege de ce a fost schimbat in minutul 64 cu Ionut Vina, dar respecta decizia antrenorului.

"Da, normal. ma bucur, nu conta cine marca. Conteaza ca am reusit sa obtinem cele 3 puncte si ca am urcat pe locul 2. Am vazut ca vine mingea si am zis sa imi incerc norocul si mi-a iesit. A fost decizia lui Mister sa ma schimbe, nu prea am inteles, dar a fost decizia sa", a declarat Darius Olaru la Digi.