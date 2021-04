"Nu poti sa te prezinti in halul asta!" Atac dur la adresa lui Clinceni dupa debutul din playoff: "Vor face figuratie!" 

CFR Cluj s-a impus pe teren propriu cu Clinceni, 3-0.

Echipa lui Poenaru a inceput playoff-ul cu stangul, dupa ce a pierdut categoric cu CFR Cluj. Paun, Deac si Debeljuh au fost autorii celor trei goluri, in timp ce Clinceni nu a fost in niciun moment periculoasa la poarta lui Arlauskis.

La finalul meciului, Vasile Miriuta a comentat prestatia ilfovenilor, criticandu-i dur pe jucatorii lui Ilie Poenaru pentru atitudinea avuta.

"O echipa-doua vor face figuratie in play-off, iar una dintre ele este Clinceniul. Daca era in forma, CFR marca sase-sapte goluri azi. Au mai jucat si ei in Supercupa, au chefuit.

Cred ca o singura data a ajuns Clinceniul la poarta, prin Rusescu. Ei sunt multumiti, iau banii si termina pe locul 6. Nu vreau sa jignesc pe nimeni. Toata lumea va bate pe Clinceni, si Sepsi, si Botosani. Nu poti sa te prezinti in halul asta!", a spus Miriuta pentru Look Sport.