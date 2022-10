Cu o prezență redusă pe stadion, fanii din Peluza Sud au afișat un banner cu mesajul "Nu ne meritați!" și au decis să urce la inelul al doilea.

Cum au protestat fanii lui FC U Craiova la meciul cu Hermannstadt

La partida dintre FC U Craiova și FC Hermannstadt asistă aproximativ 3.000 de spectatori.

FC U Craiova traversează o perioadă nefastă, fără antrenor principal după plecarea lui Marius Croitoru și cu patru meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile.

După plecarea lui Marius Croitoru, fanii lui FC U Craiova au criticat conducerea clubului, iar Adrian Mititelu le-a transmis un mesaj dur ultrașilor, spunându-le că nu pot decide ei cine să fie antrenorul echipei.

"Am și eu o limită. Nu pot să fiu înjurat la nesfârșit. Nu aveți încredere în mine, am înțeles, nu sunt eu bun. Vă rog să găsiți pe altcineva să vă îndeplinească dorințele și doleanțele. Eu unul am făcut tot ce a depins de mine și în continuare voi face, pentru că nu abandonez clubul. Să nu credeți asta pentru că e vorba de muncă și pasiunea de o viață.

Nu vreau să credeți că sunt arogant cu fanii sau că îi subestimez. Din contră, pentru ei am făcut aceste sacrificii, dar să fie clar: nu voi puneți antrenorul, nu voi stabiiți ce jucători sunt buni sau răi. Eu sunt cel care voi decide, atât cât voi avea puterea în clubul ăsta. Când va veni cineva care poate să ducă mai departe munca mea, atunci să răspundă altceva. Deocamdată, eu sunt cel care decide", spunea Adrian Mititelu, în urmă cu aproximativ două săptămâni.