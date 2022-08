Omul de afaceri Mohammad Murad (55 de ani) s-a arătat interesat să investească la Dinamo, formație retrogradată în Liga 2, dar recent a apărut și varianta Petrolul, nou-promovată în primul eșalon, informație confirmată inclusiv de conducerea ploieștenilor.

Gigi Becali îl recomandă pe Mohammad Murad la Dinamo și Petrolul

Gigi Becali spune că îl cunoaște pe Mohammad Murad de 30 de ani și le sfătuiește atât pe Dinamo, cât și pe Petrolul să accepte eventualele propuneri pe care le poate face omul de afaceri cu origini libaneze.

"Hai să spun ce cred eu. Mohammad Murad vorbește românește, e prieten cu noi, îl cunoaștem. Petrolul e o echipă cu tradiție, nu poți să o dai la un străin, deși el e un străin pe care l-aș considera român.

Mohammad Murad face excepție. Părerea mea e că el chiar trebuie să facă. El chiar e român. Are copii români, stă în România, face o excepție. Îl cunosc de mulți ani, de 30 de ani, am vechi prieteni cu el, e român. Inima lui e românească. Nu mai are treabă cu Libanul el.

(n.r - la Dinamo sau Petrolul?) Părerea mea e că oricare ar vrea el și să accepte. Are și bani și e și om de onoare. Unii sunt mincinoși, el nu e. E om respectuos, om de calitate. Oricine vrea, sfatul meu e să-l primească. Le dau un sfat", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Mohammad Murad, sosit în România din anul 1982, are afaceri în domeniul hotelier și deține și un lanț de fast-food-uri. Averea sa este estimată la 150 de milioane de euro.

Mohammad Murad, între Dinamo și Petrolul

Mohammad Murad și-a manifestat intenția de a cumpăra clubul Dinamo, dar „roș-albii” întârzie cu actele pe care acesta le-a solicitat, motiv pentru care și-a îndreptat atenția către un alt club din Liga 1.

Costel Lazăr, președintele clubului Petrolul Ploiești, a dezvăluit că a purtat o discuție cu un reprezentant al lui Mohammad Murad și că acesta și-a manifestat interesul pentru echipa de pe „Ilie Oană”.

Oficialii „lupilor galbeni” anunță că au actele pregătite și că le i le pot pune la dispoziție în orice clipă lui Mohammad Murad.

„E adevărat! Am purtat deja o discuție cu un reprezentant al domnului Murad, despre care am înțeles că ar fi interesat să preia Petrolul. Avem pregătite absolut toate actele, le punem la dispoziție în orice moment. Și în noaptea asta dacă e nevoie”, a spus Costel Lazăr, potrivit Playsport.

În ce stadiu sunt negocierile lui Murad cu Dinamo

Muhammad Murad este tentat să investească la Dinamo, însă așteaptă mai multe detalii despre situația clubului din Groapă.

„Noi discutăm zilnic cu domnul Murad, suntem transparenți, suntem deschiși. Căutăm un investitor pentru Dinamo, altfel riscăm și noi să ne pierdem locul de muncă. Știți ce probleme a avut clubul ăsta, există tot soiul de litigii și procesul de insolvență. Sunt lucruri care nu se întâmplă peste noapte.

Comunicăm zilnic cu domnul Murad, îi furnizăm informațiile pe care ni le solicită. Eu îmi mențin poziția, sunt lucruri care fac parte dintr-un acord de confidențialitate. El vrea să știe niște lucruri normale, dacă există alte probleme, litigii și să știe care sunt perspectivele. Lucrurile nu se întâmplă peste noapte, mai ales la clubul de fotbal Dinamo. Unii oameni au lăsat lucrurile în paragină aici”, spunea Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, în urmă cu zece zile