"Nu ma intereseaza, ii tratez cu indiferenta!" Cartu, AROGANTA DUPA AROGANTA in lupta cu CFR! Ce spune de mesajul pe care i l-a transmis CFR

Sorin Cartu a refuzat sa dea o replica dupa comunicatul dur trimis azi de CFR.

Oficialul Craiovei spune ca nu se simte vizat de mesajul postat de campioana de la Cluj pe mediile sale de comunicare online.

"L-am citit, e treaba lor. CFR a atacat tot timpul, si dupa ce am jucat cu ei, si dupa ce am jucat cu Steaua. Nu vad de ce sa ma atace pe mine. Eu am zis sa se inghete campionatul daca nu sunt solutii prin care nicio echipa sa nu fie dezavantajata. Noi ne-am castiga dreptul de a avea un program normal. Mie mi s-a parut normal ca meciul asta cu Botosani sa se joace cand juca si CFR cu FCSB", a spus Cartu la Digisport.

"Cat timp ei nu dau nume la concret... Vorbesc la general acolo. Noi n-avem ce sa explicam, nu ma bag eu la comunicatul CFR-ului. Nu ma simt lezat de comunicatul asta. Nici nu ma intereseaza. E un club care se simte amenintat. Si-au propus ceva si nu realizeaza. Nu ma intereseaza. Ii tratez cu indiferenta, cu superficialitate, e treaba lor", a adaugat Cartu.

Mesajul transmis de CFR pe canalele oficiale de comunicare:

CFR 1907 Cluj este o familie! O familie care impreuna a construit un vestiar al campionilor.

Si de aceasta data, de la patronul clubului pana la suporteri, suntem cu totii impreuna. Am invatat acest acest lucru prin munca si perseverenta, valori dupa care ne-am ghidat mereu.

Fiind impreuna si de aceasta data, ne este mult mai usor sa luptam pe doua fronturi, impotriva acestui adversar invizibil si totodata pe terenul de joc.

Asa cum am respectat mereu aceasta competitie, am respectat si protocolul medical al FRF/LPF/MTS si pentru a nu pune in pericol sanatatea noastra, a familiilor celorlalti implicati in munca de zi cu zi, precum si a intregii competitii, am decis sa efectuam un test suplimentar unui jucator care prezenta simptome. Prin acesta atitudine corecta, am incercat sa ne protejam pe NOI si pe VOI!

Mai mult, noi, toti cei implicati in viata acestui club va asiguram ca am facut tot posibilul omenesc sa evitam infectarea cu COVID19, am fost extrem de atenti si ne-am protejat, insa, din pacate, virusul a fost mai puternic decat noi. Suntem cu totii alaturi de Adrian Paun in aceste momente si ii dorim multa sanatate.

Va asiguram ca respectam toate indicatiile primite din partea autoritatilor avizate si am suspendat organizarea oricarui fel de antrenament din momentul in care am primit rezultatul pozitiv al lui Adrian Paun.

In schimb, suntem consternati de caracterul, nesimtirea si ipocrizia unor oameni care acum ceva timp refuzau orice idee de a opri competitia, iar acum apar din 5 in 5 minute si solicita oprirea campionatului.

Acesti oameni sunt precum hienele care mananca din resturile lasate de catre animalele de prada, dupa ce acestea s-au indestulat.

Din pacate, asemenea persoane care au crescut intr-un regim in care minciuna si tupeul au primat in obtinerea unor foloase nemeritorii, nu se pot debarasa de aceste obiceiuri.

Consideram ca declaratiile unor foste glorii implicate in acest fenomen sunt total lipsite de FAIR-PLAY.

Aceste declaratii nu au cum sa prevaleze in fata caracterelor adevarate care se calesc prin lupta!

Acelora dintre ei care inca mai au asemenea metehne, le spunem ca acele timpuri au apus si nu fac altceva decat sa cada singuri in derizoriu.

Le aducem aminte faptul ca atunci cand NOI am fost pe primul loc, am spus public in nenumarate randuri ca echipa campioana trebuie decisa pe teren indiferent de situatie.

Am spus asta pentru ca am stiut mereu ca tricoul de campion nu poate fi patat de minciuni, ipocrizie si lasitate! Un tricou de campion va fi mereu prea stramt pentru asemenea persoane.

ADN-ul campionilor NU se formeaza in birouri prin vorbe, ci prin fapte! Se caleste prin lupta cot la cot cu adversarul. Suntem constienti ca e greu pentru unii sa inteleaga ce inseamna sa fii campion!

A fi campion inseamna sa duci lupta pana la capat, inseamna sa nu renunti, sa te ridici mai puternic atunci cand esti doborat. A fi campion inseamna sa te ghidezi si sa respecti sloganul ,,FAIR-PLAY”.

Am condus acest campionat atata vreme si am respectat competitorii. Avem dreptul sa cerem respect, pentru ceea ce am dovedit pana acum!

Opriti-va! Sunteti penibili! Suntem prea puternici! Nu putem fi doborati atat de usor!

Nu in ultimul rand dorim sa multumim Federatiei Romane de Fotbal si Ligii Profesioniste de Fotbal pentru intreg sprijinul oferit, dar si suporterilor nostri, tuturor cluburilor si persoanelor care ne-au transmis mesaje de sustinere si incurajare in aceste momente!

Conducerea FC CFR 1907 Cluj