NU Ghencea va fi primul stadion gata! Anunt de ultima ora despre situatia arenelor dedicate pentru Euro 2020! Care este primul stadion pe care se vor putea organiza meciuri

Gica Popescu a vorbit despre situatia stadioanelor dedicate organizarii campionatului European.

Noul stadion din Ghencea este aproape de finalizare, insa nu acesta va fi primul stadion care fi gata.

Fostul mare jucator si cel care se ocupa de coordonarea intregului proiect legat de organizarea Euro 2020 la Bucuresti, a spus ca stadionul Arcul de Triumf va fi prima arena care va fi gata.

"In urma unei discutii pe care am avut-o cu reprezentantii constructorului, am aflat ca Stadionul Arcul de Triumf va fi gata primul si va fi predat la 31 iulie. Asta, desi noi am spus ca este ok si in septembrie. Apoi stadionul Steaua va fi gata in octombrie, iar stadionul Giulesti pe undeva in noiembrie. Este bine ca aceste stadioane vor fi gata in acest an, 2020, astfel ca la startul lui Euro 2020, mutat la anul, in 2021, vom fi la punct cu toate chestiunile", a declarat Gica Popescu, la PRO X.