"Nu au NICIO SANSA! Vor retrograda!" Duckadam anunta DEZASTRUL la Dinamo si cere ca meciurile sa se joace! Ce zice despre lupta la titlu

Fostul presedinte de imagine al FCSB considera ca Dinamo va retrograda la finalul sezonului.

Helmuth Duckadam a sustinut o conferinta de presa in cadrul careia a vorbit despre sansele lui Dinamo sa se salveze de la retrogradare, dar si despre lupta la titlu. Fostul mare portar nu crede ca Dinamo se poate salva pe teren in acest sezon.

"Eu sper sa se incheie pe teren acest campionat, nu sunt de acord sa se mareasca numarul echipelor la 18. Daca marim campionatul, sumele de bani se vor dilua. Jucatorii vor fi mai putini si mai slabi.

S-a facut o greseala de la inceput. Trebuia aplicat modelul german, daca tot s-a dorit preluarea lui. Cand un jucator este pozitiv, trebuie tras pe dreapta si campionatul se joaca in continuare. La noi este invers. Este si vina celor care nu reusesc sa se fereasca, ar trebui sa stea in izolare acasa, la club, dar echipa sa joace. De ce nu dau sansa tinerilor sa joace la Dinamo?

Cred ca vor retrograda, n-au nicio sansa daca se va juca Liga 1 si nu se iau joi niste masuri aberante. Eu cred ca retrogradeaza", a spus Duckadam conform Agerpres.

Fostul oficial al FCSB a vorbit si despre lupta la titlu si considera ca CFR este favorita, desi are cu un punct mai putin decat Universitatea Craiova.

"Nu stiu cine va castiga campionatul, dar cred ca CFR Cluj are prima sansa, desi tuturor le place jocul Craiovei. Cred ca e o echipa cu experienta si care stie sa se adune in momentele dificile. Nu sunt simpatizant al CFR-ului, dar mi s-a parut ca cei de la Craiova prea au luat-o razna cand au vazut ca au sanse mari la titlu. CFR are jucatori cu mare experienta, care in momentele importante pot sa se adune si sa castige. Dar il apreciez foarte mult pe Bergodi", a mai spus Duckadam.

Dinamo are 4 meciuri restante in Liga 1 si se afla in acest moment pe penultimul loc al clasamentului.