"Nu am ce sa fac cu el si nu il mai vreau!" Jucatorul a fost dorit de Becali cu insistenta, dar acum nu ii mai starneste interesul

Andrei Chindris nu mai este o optiune pentru FCSB.

Situatia lui Chindris este din ce in ce mai neagra. Valeriu Iftime l-a anuntat ca Marius Croitoru nu se va baza pe el in sezonul viitor, pentru ca a decis ca va juca cu un fotbalist eligibil regulii U21 in centrul apararii, si l-a indemnat sa isi gaseasca un angajament. Chiar daca are 22 de ani si este cotat la 1.2 milioane de euro, potrivit transfermarkt, ofertele nu se ingramadesc sa apara pentru jucatorul moldovenilor.

Nici Gigi Becali, care l-a dorit insistent in iarna lui 2020, nu mai este interesat de Chindris. Patronul FCSB-ului si-a intarit defensiva pentru urmatorul an competitional cu aducerile lui Vucur si Cretu.

"Eu stiu ca lui Valeriu Iftime ii pare rau ca nu am facut afacerea cu Chindris, dar acum nu am ce sa mai fac cu el si nu il mai vreau eu.

Chiar daca ma roaga Iftime si scade din pret. A fugit puiul cu ata. Vezi ce se intampla cand te iei dupa impresari? Iftime nu are nicio vina, batusem palma cu el. Insa impresarul ala din strainatate al lui Chindris a stricat tot. Dar acum gata, nu am ce sa mai fac cu Chindris. Asa a facut cu noi si ala de la Sepsi. Tot din cauza impresarului a picat totul", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

In acest sezon, Chindris a jucat 39 de meciuri pentru FC Botosani, in care a reusit sa marcheze si 3 goluri. Fundasul central mai are o sansa sa prinda un transfer in strainatate, deoarece Mirel Radoi l-a convocat pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.