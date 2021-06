Gigi Becali, dupa ce magistratii au luat decizia in privinta palmaresului Stelei: "Mai bine nu se putea"

CSA Steaua este detinatoarea palmaresului obtinut in perioada 1947 - 1998, conform unei decizii pronuntate de magistriatii Curtii de Apel Bucuresti.

Gigi Becali, patronul clubului FCSB, grupare aflata in litigiu cu CSA Steaua, a comentat aceasta hotarare luata in instanta.

"Daca ne-a dat noua palmaresul din 2003, e al nostru. Palmaresul este palmares si din 2003 l-am preluat noi. Nu taie trofeele, nu au cum sa imparta. Este benefic pentru noi. Daca palmaresul este din 2003 la noi, e la noi, nu mai e la ei.

Daca palmaresul este la noi din 2003, ce despagubiri sa mai ceara? Daca din 1998 pana in 2003 nu a fost la nimeni si din 2003 este la noi, ce mai vrei mai mult de atata? Mai bine nu se putea sa se dea!

Nu putea sa dea ca este al nostru dintotdeauna pentru ca noi nu am avut societatea. De cand am facut casa, mobila este a noastra. Inca o data. Daca palmaresul este la noi din 2003, atunci este la noi.

Se deduce ca noi suntem continuatoarea Stelei. Ce sa vrem mai mult? Palmaresul a fost la CSA Steaua pana in 1998, iar din 2003 este la noi. Ce sa vreau mai mult?

Palmaresul nu poti sa il faci jumate-jumate. Din 1998 pana in 2003 a fost al Asociatiei si apoi l-am preluat eu, deci este al meu. Asta si vreau. Palmaresul este palmares. Nu poate sa il imparta in cinci sau in trei.

Suta la suta, o solutie mai buna decat asta nici nu se putea", a declarat, pentru Fanatik, Gigi Becali.