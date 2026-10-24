SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se pregătesc de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei este, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care este programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Întrebat despre derby-ul cu FCSB, Victor Angelescu nu s-a ferit de cuvinte

Cu scurt timp înainte de fluierul de start, Victor Angelescu a mărturisit că i-a simțit foarte motivați pe elevii lui Daniel Pancu. Totuși, oficialul de la Rapid speră că arbitrajul lui Horațiu Feșnic nu va influența desfășurarea partidei.

"I-am simţit foarte motivaţi, sper să arătăm bine, să facem un meci bun. Cum e la toate FCSB - Rapid, sigur va fi plin, şi de aici, de la noi. Va fi un spectacol pe cinste. Majoritatea meciurilor cu FCSB au avut multe goluri şi spectacol din partea galeriilor, va fi show astăzi.

Se echilibrează, fiind două echipe apropiate valoric, depinde de cine vine mai bine în ziua meciului. Contează cum te mobilizezi la derby. Sper să câştigăm.

În momentul de faţă, jucăm fiecare cu cea mai bună garnitură. Venim după o perioadă bună, sper să ne impunem jocului. E mai puţin important cine înscrie. Important e să facem un meci bun, să câştigăm cele trei puncte.

Sperăm să avem un arbitraj bun, să avem un show, iar cine e mai bun să câştige. Important e să nu existe probleme de arbitraj", a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.