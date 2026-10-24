GALERIE FOTO Derby-ul FCSB - Rapid, întârziat! Care a fost motivul din spatele deciziei lui Horațiu Feșnic

Derby-ul FCSB - Rapid, întârziat! Care a fost motivul din spatele deciziei lui Horațiu Feșnic Superliga
SPORT.RO
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FCSB - Rapid contează pentru etapa a 13-a din SuperLiga.

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FCSBRapidViorel PaunescuSuperliga
Din articol

SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se bucură de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei este, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care a început sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Derby-ul FCSB - Rapid, întârziat

Derby-ul etapei a fost întârziat cu două minute dintr-un motiv emoționant. Ziua de sâmbătă, 24 octombrie, a adus o veste tristă pentru fotbalul românesc. Viorel Păunescu a fost un personaj emblematic pentru istoria recentă a Stelei, fiind președintele Asociației Fotbal Club Steaua București (AFC Steaua), care a preluat echipa în 1998 de la Clubul Sportiv al Armatei. 

În 2003, clubul a fost preluat de societatea lui Gigi Becali, acțiune care a stat la baza conflictului privind identitatea și palmaresul clubului din Ghencea.

În amintirea lui Viorel Păunescu, meciurile din runda a 13-a a SuperLigii au ținut un moment de reculegere. Același lucru s-a petrecut și la derby-ul dintre FCSB și Rapid, astfel că Horațiu Feșnic a pornit partida cu două minute mai târziu.

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Echipele de start din FCSB - Rapid

  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita. Rezerve: M. Popa, Ghahore, M. Popescu, Joao Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa. Antrenor: Laurențiu Reghecampf.
  • Rapid: Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumbia - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic. Rezerve: Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, Șucu, Celik, Jambor, Petrila. Antrenor: Daniel Pancu.
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