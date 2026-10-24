SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se bucură de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei este, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care a început sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Derby-ul FCSB - Rapid, întârziat

Derby-ul etapei a fost întârziat cu două minute dintr-un motiv emoționant. Ziua de sâmbătă, 24 octombrie, a adus o veste tristă pentru fotbalul românesc. Viorel Păunescu a fost un personaj emblematic pentru istoria recentă a Stelei, fiind președintele Asociației Fotbal Club Steaua București (AFC Steaua), care a preluat echipa în 1998 de la Clubul Sportiv al Armatei.

În 2003, clubul a fost preluat de societatea lui Gigi Becali, acțiune care a stat la baza conflictului privind identitatea și palmaresul clubului din Ghencea.

În amintirea lui Viorel Păunescu, meciurile din runda a 13-a a SuperLigii au ținut un moment de reculegere. Același lucru s-a petrecut și la derby-ul dintre FCSB și Rapid, astfel că Horațiu Feșnic a pornit partida cu două minute mai târziu.