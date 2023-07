Walter Zenga, antrenor la Inter?! Ce a spus italianul trecut pe la FCSB și Dinamo 

Rămas liber de contract în august 2020, după ce a plecat de la Cagliari, Zenga a fost analist TV în Italia în ultimii ani, însă în această lună a început o nouă aventură exotică. Italianul a preluat funcția de director tehnic la Persita Tangerang, grupare din prima ligă a Indoneziei.

Fostul portar și-ar dori însă să poată, într-o bună zi, să revină la clubul alături de care a scris istorie, Inter, după cum a recunoscut chiar el. Zenga a realizat o seziune de întrebări și răspunsuri pe contul de Instagram, iar acolo a răspuns curiozităților fanilor.

Walter Zenga: „Mi-ar plăcea să mă întorc acasă!”

Întrebat inițial despre portarul pentru care Inter insistă pentru a-l înlocui pe Andre Onana, Anatoliy Trubin, de la Șahtior Donețk, Walter Zenga a răspuns sincer: „Sunt sincer, nu îl cunosc suficient pentru a-mi exprima opinia. Mulți pretind că îl cunosc și își exprimă gândurile false. Sunt sincer, repet: nu îl cunosc suficient de bine pentru a-mi da cu părerea”.

Ulterior, unul dintre urmăritorii săi l-a întrebat dacă și-ar dori să o antreneze pe Inter, iar răspunsul a fost unul pe măsură.

„Trebuie să rămâi realist în viață. Visăto, da, dar nu un visător absurd. Desigur, mi-ar plăcea să merg acasă. Poate se va întâmpla, însă cu un alt rol. Mă consider un tip norocos pentru că am purtat acel tricou și am apărat culorile echipei favorite de 473 de ori”, a spus Zenga citat de tuttomercatoweb.com.

Cariera lui Walter Zenga

Walter Zenga și-a început cariera de antrenor la finalul anilor '90, în SUA, la New England Revolution, iar în 2002 a sosit pentru prima dată în România, unde a pregătit FC Național. În sezonul 2004/2005 a devenit campion cu FCSB, iar doi ani mai târziu a petrecut aproape trei luni la rivala Dinamo.

În afara României, Zenga a mai lucrat la Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Gaziantepspor (Turcia), Catalania, Palermo, Sampdoria, Crotone, Venezia, Cagliari (toate din Italia), Al Nassr Riad (Arabia Saudită), Al Nassr Dubai , Al Jazira, Al Shaab (Emiratele Arabe Unite) și Wolves (Anglia).

63 de ani a împlinit fostul mare portar al lui Inter pe 28 aprilie