Oltenii se află pe a 14-a poziție cu 16 puncte. În primele două runde ale play-out-ului, FCU Craiova a înregistrat două înfrângeri: 0-1 vs. Petrolul Ploiești și 1-2 vs. Oțelul Galați.

Verdict despre situația de la FCU Craiova: ”El e de vină! Am fost acolo o lună, știu ce face”

Nicolae Dică, fost antrenor la FCU Craiova, a vorbit despre situația de la clubul din Bănie și a ținut să evidențieze faptul că Adrian Mititelu, patronul oltenilor, are prea mare încredere în jucători, dar nu și în antrenori și staff.

De asemenea, Nicolae Dică a menționat că s-a simțit bine în perioada petrecută la cârma celor de la FCU Craiova și a susținut că în momentul în care a plecat a fost consolat de aproape toți jucătorii.

”Este de vină Adrian Mititelu pentru că are discuții cu jucătorii și crede prea mult în jucători, iar în antrenori și staff are mai puțină încredere. Nu vreau să dau verdicte, spun ceea ce se întâmplă acolo. Am fost acolo pentru o lună de zile.

M-am simțit bine spre foarte bine. Am stat o lună de zile și a fost singurul club de la care am plecat și am primit mesaj de la 10, 12 jucători, după doar o lună de zile. Nu este ok să vorbească direct cu jucătorii. Cu domnul Mititelu am avut o relație super ok.

I-am spus că nu este normal, am jucat cinci ani la FCSB și i-am spus și patronului treaba asta. În afara de ce am vorbit cu patronul înainte să semnez, nu am vorbit niciodată la telefon cu patronul. Nu am făcut și eu două dușuri, am jucat cinci ani la FCSB.

Jucătorii trebuie să fie conștienți că sunt plătiți să se antreneze și să dea totul la meci. Să nu îi intereseze pe ei de antrenamente. Nu vreau să dau într-un anume jucător, am spus că și jucătorii sunt de vină”, a spus Nicolae Dică, potrivit Fanatik.

Pentru FCU Craiova urmează meciul cu Poli Iași de luni, 8 aprilie, de la ora 17:30, în a treia rundă din play-out-ul Superligii României. Confruntarea va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

Cum arată play-out-ul Superligii României