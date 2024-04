Oltenii au primit vizita celor de la FC Voluntari pe stadionul ”Ion Oblemenco” în sferturile de finală ale competiției interne. După 120 de minute, FCU Craiova a fost eliminată din cupă, la loteria penalty-urilor, după 0-0 în timpul regulamentar și 2-4 d.l.d.

Declarațiile tăioase ale lui Adrian Mititelu Jr. nu i-au picat bine finanțatorului de la FCU Craiova, care l-a ”înțepat” în mai multe rânduri pe fiul său în fața reporterilor prezenți pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

Mititelu îl invită pe fiul său la conducerea echipei și se arată dispus să facă un pas în spate, dacă Adrian Mititelu Jr. vrea să controleze tot ce se întâmplă la FCU Craiova.

Adrian Mititelu l-a făcut praf pe fiul său: ”Se trezește la 12”

„E foarte greu, suntem după un meci foarte greu. Acest meci putea să însemne foarte mult pe plan psihologic. Noi plecăm acum și vin ăia profesioniștii de la București cu vrăjeala și salvează echipa, dacă noi nu mai suntem buni. Mâine-poimâine mă dă afară de la club. Dacă-mi cere el mie demisia... la mine se referă! Eu cred în Blănuță. Dacă Blănuță astăzi a jucat prost, eu m-am uitat degeaba 50 de ani la fotbal.

Dacă trebuie să plecăm toți, acum o să fac o ședință. Plec și eu, nu-i nicio problemă. Mă duc și stau și eu numai pe la Dubai, ce-mi trebuie mie bătaie de cap și stres? Eu am făcut din ambiție și din orgoliu, dar dacă vezi că ești subminat de unii care se trezesc la 12, ce să faci? Toată viața mea, am 45 de ani de muncă, am luat-o de jos, și unii care se trezesc la 12 te și ceartă!

Vino, mă, să conduci tu, ia tu Cupa și campionatul! Să vină, domne! Eu mă retrag dacă sunt răul la echipa asta. El asta vrea, de fapt, să conducă el. Eu îmi văd de treaba mea.

Dar măcar să vină, nu să stea pe la București, să vină să stea ca mine de dimineața până seara la Craiova, nu să stea pe la București prin Herăstrău și să conducem echipa din Herăstrău. Să facem echipa din Herăstrău, nu de la Craiova”, a spus Adrian Mititelu, după eliminarea din Cupa României.

FCU, la retrogradare în Superliga

În momentul de față, FCU Craiova ocupă locul 14 în clasamentul Superligii (loc de baraj), fiind la un punct de locul care îi poate asigura salvarea de la retrogradare.

Etapa următoare din Superliga FCU Craiova se deplasează la Iași pentru meciul cu Poli, care va avea loc pe 08 aprilie, de la ora 17:30.