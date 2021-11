NEWS ALERT | Fanii-acționari de la Dinamo i-au decis viitorul lui Mircea Rednic

Conducerea clubului s-a gândit la un nou antrenor și l-a contactat pe Leo Grozavu, dar Rednic este susținut de suporterii-acționari din DDB.

Mircea Rednic, susținut de fanii lui Dinamo

"Rămânem cu Mircea Rednic", a anunțat DDB. ”Puriul” este susținut și de Nicolae Badea, cel care controlează ”din umbră” tot ce se întâmplă la club.

După 17 etape, Dinamo este pe locul 15 în Liga 1, cu doar nouă puncte, la șase puncte distanță de următoarea clasată. ”Câinii” au nevoie de puncte pentru a ține pasul cu echipele care se luptă pentru evitarea retrogradării.

În play-out, Dinamo ar putea beneficia și de înjumătățirea punctelor, dar până atunci au nevoie de rezultate cât mai bune în sezonul regulat.

Rednic s-a arătat dispus pentru a pleca de la Dinamo, în cazul în care conducerea decide că poate lua o decizie mai bună pentru viitorul clubului.

„Am auzit că e zvon Uhrin. Discutăm de zvonuri. Dusan Uhrin, cine mai poate să vină? Zinedine Zidane, că și el e pe liber. Eu am zis, am venit să ajut, dacă cineva crede că altcineva poate să facă asta, cu mare drag mă dau la o parte și îi predau 'the Team'”, a spus Rednic.

