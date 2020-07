BREAKING NEWS! FCSB a anuntat PRIMUL TRANSFER! Ros-albastrii au adus un jucator de la Craiova

Marius Briceag va juca la FCSB incepand din sezonul 2020-2021.

Fundasul in varsta de 28 de ani a semnat de FCSB in postura de jucator liber de contract, dupa ce si-a incheiat intelegerea cu Universitatea Craiova.

"Sunt fericit ca am semnat cu acest club mare, care isi propune mereu sa realizeze mari performante. Multumesc mult conducerii clubului pentru increderea acordata si sper sa demonstrez pe teren ca pot fi util echipei in lupta pentru indeplinirea obiectivelor", a declarat Briceag dupa transferul la FCSB.

Echipa patronata de Gigi Becali a anuntat transferul jucatorului roman pe pagina de Facebook.

"Bine ai venit, Marius Briceag!

FCSB anunta ca Marius Briceag va evolua pentru echipa noastra incepand cu sezonul 2020-2021.

Fundasul in varsta de 28 de ani a semnat din postura de jucator liber de contract, dupa despartirea de Universitatea Craiova. Marius a adunat 74 de meciuri si un gol in Liga 1, 16 jocuri in Cupa Romaniei si 5 in preliminariile UEFA Europa League. Clubul nostru ii ureaza Bun Venit si sa aiba parte de cat mai multe succese in tricoul ros-albastru!

Marius Briceag s-a nascut la 6 aprilie 1992, in Pitesti si a inceput fotbalul la FC Arges. In 2013 a ajuns la CSM Ramnicu Valcea, in Liga 2, de unde s-a transferat, dupa numai un an, la Universitatea Craiova. In sezonul 2015-2016 a fost împrumutat la FC Voluntari. Are in palmares o Cupă a Romaniei, pe care a castigat-o in 2018, cu Universitatea Craiova", a fost anuntul celor de FCSB.