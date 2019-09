"NEW BABY". Billel Omrani si-a luat tanc de 150.000 de euro! Omul no.1 al CFR-ului in Europa, achizitie de clasa ;) FOTO

Din articol Billel Omrani si-a luat un Mercedes Clasa G

Billel Omrani a facut o achizitie de clasa. De clasa G mai exact!

Billel Omrani (26 de ani), cel mai bun atacant al CFR-ului in acest inceput de sezon, marcator inclusiv in victoria cu Lazio de saptamana trecuta, si-a cumparat un bolid de lux. El a platit peste 150.000 de euro pentru o masina.

Omrani se lauda cu o noua super achizitie. El si-a luat un Mercedes G63 AMG, al carui pret de pornire este de 150.000 euro.

3 goluri in 7 meciuri din Liga 1 are Omrani in acest sezon

6 goluri in 8 meciuri din cupele europene a bifat francezul

