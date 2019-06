Negoita lanseaza un nou ATAC la adresa lui Mircea Rednic! "E un smecher, el vrea sa conduca clubul pe banii mei, NU pe banii lui"! 

Negoita il ataca pe Rednic.

Ionut Negoita a explicat care sunt planurile sale pentru Dinamo in momentul de fata si i-a transmis un nou mesaj clar lui Mircea Rednic dupa ce a acesta a declarat ca nu este interesat sa cumpere Dinamo. Negoita a explicat clar poate vinde tot pachetul de actiuni oricarui afacerist care este interesat sa investeasca si aduca performanta in Stefan cel Mare.

"In primul rand suporterii ar trebui sa stie ca intentia mea de a vinde Dinamo a fost foarte serioasa. In general, dar si in ceea ce-l priveste pe Mircea Rednic. Alexandru David a mers si i-a inaintat o oferta scrisa, nu pe gura. Ma asteptam chiar daca conditiile financiare nu ii conveneau sa-mi faca o contra-oferta, cum e normal, dar am primit doar un raspuns in presa cu motive.

Parerea mea e ca Rednic nu-si doreste sa cumpere clubul, ci ar vrea sa ramana si sa decida la un club fara sa-si asume toate responsabilitatile. Asta nu se poate din pacate. Daca isi doreste, el trebuie sa vina si ia la pachet tot clubul, 93 la suta din actiunile care imi apartin mie, fara probleme, in conditii foarte bune.

Dar trecand peste asta, clubul este de vanzare, astept solutii, nu pretentii si comentarii si cei care se limiteaza la a comenta si a fi nemultumiti sa se implice activ daca vor ca clubul lor de suflet sa aiba viitor. Sunt foarte deschis la a negocia, a discuta, cu orcine e interesat, chiar de fata cu reprezentanti ai suporterilor. Fac asta pentru ca au tot dezinformat cate unii ca eu in realitatea nu imi doresc vanzarea clubului.

Sper in a se gasi o solutie cat mai buna si cat mai rapida pentru ca clubul sa faca perfomantele pe care ni le dorim toti dinamovistii, lupta la titlu si nu numai. De ce nu, o solutie ar fi ca si dinamovistii sa se solidarizeze si sa vina sa dialogam si sa ia ei clubul si sa decida soarta acestei echipe, cum se intampla si in tarile mai avansate decat noi", a declarat Negoita pentru doardinamo.ro

Negoita: "Pe Rednic nu il intereseaza clubul"



Ionut Negoita spune ca i-ar placea ca Rednic sa preia clubul pentru ca il iubesc fanii, dar pe acesta nu il intereseaza sa preia Dinamo.

"Eu mi-as dori sa-l ia Mircea Rednic, pentru ca am vazut cat de mult il iubesc fanii, dar pe el nu il intereseaza. Din ce am vazut, s-ar bucura sa ajung ca si Copos, adica clubul sa ajunga in faliment. Asta spune multe despre bunele lui intentii referitoare la Dinamo. Apoi vine cu povestea asta cu palmaresul.

El vrea sa conduca pe banii mei, asta e ideea, iar eu ii dau ocazia sa conduca pe banii lui. Ca nu s-a intalnit hotul cu prostul. El e un tip smecjer, dar daca cineva vrea sa decida, ii pun la dispozitie tot si sa-si asume. E ca si cum platesc la o masina ratele, asigurare, benzina, reparatiile, tot si vine cineva sa o conduca. NU! Eu dau masina si o dau la un pret foarte bun. Eu nu am solutii. Subiectul asta l-am inchis. Eu sunt pe punctul in care astept de 2 ani sa vina cineva si sa ia clubul. Nu vreau sa intru intr-o polemica cu Rednic, eu chiar mi-as dori ca el sa cumpere acest club", a mai spus Negoita.

Negoita: "Am tinut acest club in viata singur"



Patronul celor de la Dinamo spune ca vrea sa vanda clubul unor oameni care vor sa faca performanta.

"Am tinut acest club in viata singur. Acum vreau sa-l dau unuioa sau unora care sa faca performanta. Eu vreau discutii cu liderii suporterilor, am stat la dispozitie tot timpul, le-am zis clar, strangeti voi bani sau cautati pe cineva. Eu am facut tot ce am putut pentru acest club.

Toti comenteaza ca nu fac bine, dar cand e sa ajute sau sa dea bani se cam fofileaza. ori suntem dinamovisti, ori nu mai suntem? Dar vino, ia-l, ocupa-te. Dar cand sa se faca ceva sau sa puna un ban, toti dispar in ceata. Astept o contraoferta de la Rednic, mica sau mare. Discutam deschis si pot veni si supoterii pentru ca eu am fost si sunt bine intentionat.

Sunt intoxicari si mizerii ca nu am facut suficient pentru acest club. Am facut tot ce am putut pentru Dinamo. Nu se rezolva lucururile cu scandaluri, cu scandari, ne asezam la masa si discutam", a mai declarat Negoita pentru sursa citata.