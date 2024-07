Daniel Popa nu e speriat de presiunea pusă de Gigi Becali: "Am jucat și la Dinamo, știu cum este la cluburile de tradiție"

Atacantul a fost cumpărat în această vară de FCSB de la FC Universitatea Cluj, pentru suma de 300.000 de euro și se anunță un om important pentru "roș-albaștri" în noul sezon. Daniel Popa (28 de ani) a mai jucat la FCM Târgoviște, Chindia Târgoviște, FC Dinamo 1948, FC Botoșani, Daejeon Hana Citizen și Universitatea Cluj.

"Mă simt foarte bine la FCSB, băieții m-au primit extraordinar"

"Mă simt foarte bine la FCSB, eu spun că m-am integrat foarte ok. Băieții m-au primit extraordinar, acum rămâne să demonstrez pe teren că am valoare pentru acest club. Nu am foarte surprins când am aflat de oferta celor de la FCSB, pentru că am făcut un sezon foarte bun și mă așteptam să vină o ofertă bună.

Pregătirea a fost grea, dar așa este la toate echipele. Când se merge în cantonament sunt antrenamente foarte grele. Cred că ne-am descurcat și ne-am pregătit foarte bine. Gigi Becali m-a dorit foarte mult, dar nu simt o presiune foarte mare, pentru că am mai fost și la Dinamo, știu cum este la cluburile de tradiție. Eu cred că o să fie bine și presiunea asta o să mă ajute.

"Sunt sigur că vom câștiga și în această stagiune campionatul"

Nu știu dacă o să fiu titular în Supercupă, cred că trebuie să-l întrebați pe antrenor acest lucru, pentru că nu depinde de mine. Vreau să joc cât mai repede, pentru că FCSB are niște fani minunați și cred că ne vor ajuta foarte mult, la fel cum au împins echipa de la spate și în sezonul trecut. Sunt sigur că vom câștiga și în această stagiune campionatul, pentru că acesta este obiectivul nostru și avem valoare să o facem.

Simțim lipsa celor patru jucători prezenți la Euro 2024, dar noi ne dorim să rămână acolo cât mai mult. O să fie greu fără ei, pentru că sunt jucători importanți pentru echipă. Toți băieții de la FCSB dorim ca ei să întârzie cât mai mult și România să ajungă cât mai departe", a precizat Daniel Popa.

Foto - Gabriel Chirea (PRO TV Sport)