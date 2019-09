"Nea Gigi, ma luati si pe mine?!" Ce a facut Becali cu pustiul care l-a rugat sa intre cu el la VIP

Becali a revenit pe stadion odata cu intoarcerea FCSB-ului in Bucuresti.

In acest sezon, stelistii au jucat partidele considerate pe teren propriu la Giurgiu si Pitesti. Refacerea gazonului de pe National Arena i-a adus insa inapoi pe cel mai mare stadion din tara. Mai mult de 15 000 de oameni au fost aseara la derby-ul cu CFR Cluj.



Becali si-a reluat locul in loja sa de pe National Arena. Patronul FCSB a avut un invitat surpriza la meci. :) Un pusti aflat in fata stadionului l-a rugat sa-l ajute sa intre la derby. Becali l-a trecut de controlul de la accesul VIP, apoi pustiul s-a dus la tribuna 1.