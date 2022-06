Narcis Răducan a dezvăluit că laudele excesive și prețul imens cerut de către Gigi Becali, patronul FCSB, pentru fotbalistul Octavian Popescu (19 ani) fac parte dintr-o strategie de vânzare. Fostul director sportiv al "roș-albaștrilor" crede că este o acțiune normală într-o economie de piață, dar că jucătorul ar trebui să fie temperat de persoane din club, care să-i explice rostul acțiunilor conducerii clubului. De asemenea, fostul fotbalist a explicat și care sunt cerințele pe care trebuie să le îndeplinească un fotbalist român, pentru a fi transferat în străinătate, pe o sumă consistentă de bani.

"Jucătorul trebuie să fie protejat, poate chiar de cel care are strategia asta"

"Nu îi face bine jucătorului punerea unui preț, dar nici nu poți să o oprești. E o economie de piață și există mai multe strategii de vânzare. Nu poți să oprești un negustor să își strige marfa. Dar jucătorul trebuie să fie protejat de cei apropiați, poate chiar de cel care are strategia asta. Să-i zică că face un joc, că cere 50 de milioane de euro pentru el, ca să primească 20 de milioane. 'Primești și tu un salariu de două milioane, după transfer, dar să nu o iei razna acum și să crezi că chiar valorezi 50 de milioane!' , îi trebuie spus.

E ca și cum le-ai cere spectatorilor să nu mai înjure pe stadion pentru că băiatul este mai sensibil. Nu auzi spectatorul care înjură, așa și cu Gigi Becali, Iftime sau Rotaru. Ei încearcă să vândă și supraevaluează prețul unui fotbalist. În paralel, trebuie avută o discuție cu băiatul respectiv. Așa se întâmplă și la cluburile mari, toți fac un joc ca să scoată cât mai mulți bani. Nu trebuie să-ți influențeze forma ta sportivă.

Răducan a fost considerat 'Al Doilea Hagi', deși era dreptaci

O persoană din club trebuie să facă treaba asta, nu știu care e 'creierul' clubului, dar cineva trebuie să țină jucătorii cu picioarele pe pământ. Unii fac, alții nu fac. Dovadă ce se întâmplă când cade câte un transfer, se duce în cap jucătorul respectiv. Înseamnă că ei nu au fost pregătiți mental și pentru treaba asta.

Pradă am căzut și eu. La un moment dat, eu eram 'Al Doilea Hagi'. Dacă mă întrebai la modul deschis, sigur că nu credeam, nici măcar nu mă asemănam, că eu eram dreptaci. Dar în subconștient îți intră informația asta. Te și ajută, pentru că îți dă încredere și o anvergură în fața celorlalți, dar trebuie să îți pună frână de mână cineva. Fiecare echipă trebuie să aibă un om capabil să vadă lucrurile astea mai puțin vizibile.

Cluburile consacrate în descoperirea talentelor pot transfera mereu pe sume mari

Să vă spun cum se gândește afară, pentru că am făcut scouting vreo cinci ani. Am avut acces la modul de gândire al scouterilor. Am fost în toate țările posibile și imposibile ca să văd jucători. M-a ajutat foarte mult. Când eram la Steaua, mă trimitea Meme în țările foste iugoslave, am fost și în Nord foarte mult. Am făcut-o și când eram singur și eram conducător. Știu că sunt niște parametri pe care trebuie să îi bifezi. Pe care nu poți să-i depășești decât foarte rar.

Mai e un jucător de la FC Porto sau Benfica, să spunem, care a jucat doar la echipa a doua și e vândut pe 20 de milioane de euro. Acolo se știe că, dacă e un traseu bătătorit și dacă a urmat matricea de pregătire, ăla singur e fotbalist bun. Clubul respectiv reprezintă o garanție. Sau poate fi un jucător de 16 ani care se vinde cu cinci milioane, dar nu a jucat niciun minut la naționala U21 a Braziliei. Dar sunt oameni despre care se știe că nu o să mai vândă, dacă dau o țeapă.

Care sunt criteriile de îndeplinit, pentru un transfer pe bani mulți

În majoritatea situațiilor, sunt niște criterii foate uzitate. Trebuie să fie evoluție la echipa de club și asta trebuie să fie neapărat la nivelul Ligii 1. Trebuie dublat de selecții și evoluții bune la echipa națională, de seniori sau U21, apoi criteriul trebuie triplat de prezența în cupele europene. Apoi se merge pe buletinul medical al jucătorului, se cercetează tot istoricul lui medical. A avut două operații sau în ultimele șase luni nu a lipsit de la niciun antrenament, depinde. Și vârsta e foarte importantă, în majoritatea cazurilor.

Apoi, nivelul școlar, îl duce capul sau nu îl duce. Afară fac deja testul IQ, pentru că anumite situații, gestionarea emoțiilor sau deciziilor în criză de timp, pot fi depășite doar de jucători cu un anumit grad de inteligență. Jucătorii care nu sunt înnobilați din naștere nu o să depășească un anumit nivel.

Cluburile de străinătate fac teste IQ, odată cu vizita medicală

La noi, Gică Hagi face teste IQ, Sportul Studențesc făcea, mai multe echipe cer deja. La un transfer, aceste teste pot fi date la vizita medicală. De asemenea, pentru că acum ne ajută tehnologia, se ia istoricul știrilor despre tine. A fost prins în club de noapte, a fost la prostituate, se implică în scandaluri... Sau dimpotrivă, e preocupat de școală și de BAC sau se duce la acțiuni caritabile. Trebuie să ai grijă ce zici și ce faci, pentru că cineva urmărește, la un moment dat. Contează și cum comunică jucătorul, vorbește deschis, are idei complexe... Sau trimit un om să îl vadă pe jucător la antrenament sau la un meci amical, în mediul lui.

Toate contează, pentru că nu poți să plătești 20 sau 30 de milioane de euro pe un jucător care e căzut total la unul dintre aceste capitole. Sigur, le poți îmbunătăți, că nu toți arată și se comportă ca băiatul ăsta de la înot (n.r. - David Popovici), care pare 'Mr. Perfect'. Vorbește engleza perfect, e dezinvolt în fața camerelor, glumește inteligent. Nu toți sunt așa, că poate nu au avut timp de școală, pentru că au fost în cantonament. Uite, Octavian Popescu, nu aș zice că nu îi dăm nicio șansă, pentru că s-a bâlbâit o dată și nu știe să vorbească ca la carte", a declarat Narcis Răducan pentru Sport.ro.

NARCIS RĂDUCAN (47 de ani) a jucat ca mijlocaș ofensiv la Progresul / FC Național București (1993-1994, 2000-2001), Selena / FCM Bacău (1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2002-2005), Steaua București (1995-1996, 1997-1998), Rapid București (1999-2000, 2002), Electromagnetica București (2001-2002), AEL Limassol (2005-2006), AEK Larnaca (2006-2007) și Ceahlăul Piatra Neamț (2007-2008). Are o selecție la naționala de seniori a României, în 2000, iar în palmares are trei titluri de campion în Divizia A, trei trofee Cupa României, o Supercupă a României și două participări în grupele Champions League.

A ocupat funcția de presedinte, manager general sau director sportiv la cluburile Unirea Urziceni, FCSB, Oțelul Galați, Viitorul Constanța, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, ASA Târgu Mureș și Pandurii Târgu Jiu, ajutând cluburile unde a lucrat să câștige un titlu în Liga, să participe în grupele Champions League și să ajungă în "primăvara" Europa League (Unirea Urziceni), să câștige un trofeu Cupa României, să se califice de două ori consecutiv în grupele Europa League și să atingă o dată "primăvara" Europa League (FCSB).

În prezent este doctorand în management sportiv la UNEFS București, este analist sportiv la televiziune, este editorialist pentru mai multe publicații online și are mai multe afaceri, printre care și Academia de Fotbal "Narcis Răducan", unde face cursuri de perfecționare cu juniori. Deține licența A de antrenor, a fost membru ECA (Sindicatul Cluburilor Europene) și a desfășurat o intensă activitate de scouting.

