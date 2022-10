Nae Constantin a cedat după ultimul meci al Petrolului: "Am plâns în vestiar. Nu am vrut să mă vadă 10.000 de fani"

Înainte de victoria cu FC Argeș (2-0), Petrolul avea cinci înfrângeri consecutive în campionat, iar scandalul legat de plecarea lui Gabi Tamaș de la Petrolul a părut să contribuie la destabilizarea echipei.

Nae Constantin a cedat: "Am plâns în vestiar. Nu am vrut să mă vadă 10.000 de fani"

Nae Constantin, contestat de o parte a fanilor după ce le-a oferit unor lideri de galerie înregistrarea convorbirii cu Gabi Tamaș, recunoaște că a cedat la finalul meciului cu FC Argeș și a plâns în vestiar.

"Am plâns, da, n-am lăcrimat. E adevărat. Am mai spus că sunt un plângăcios. A fost o tensiune destul de mare în perioada asta și așa am simțit eu să mă descarc în momentul ăla. Am preferat să o fac singur în vestiar pentru că erau 10.000 de fani pe stadion și n-aș fi vrut să mă vadă plângând.

A fost un plâns și de bucurie, nu neapărat de tristețe. Nu plâng la comandă, e în funție de ce simt, iar asta am simțit la momentul ăla", a spus Nae Constantin.

Pentru Petrolul urmează meciul cu FC Voluntari, din campionat, care se joacă sâmbătă, de la ora 19:00.

Ploieștenii se află pe locul 7 în Superliga după 15 etape, cu 20 de puncte, la egalitate cu FCSB, însă vicecampioana are două meciuri în minus.