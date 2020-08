Inceputa pe gazon, petrecerea campionilor de la CFR a continuat in vestiarul lor de pe Oblemenco.

Jucatorii au tipat si s-au bucurat minute in sir, bagandu-i in depresie rivalii de la Craiova. Imaginile din vestiarul CFR-ului au fost publicate pe contul oficial de facebook al clubului.



Jucatorii de la CFR nu vor mai petrece in Banie. Iau un charter pana la Cluj, unde ii asteapta petrecerea de titlu in toiul noptii.