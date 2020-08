BREAKING NEWS | Prima reactie a patronului de la CFR dupa al 3-lea titlu castigat: "Imi iubesc echipa si antrenorii! Altii au vrut sa ia titlul pe dupa mese, pe dupa colturi!"

CFR Cluj a luat al 3-lea campionat la rand in Romania!

Intr-o aparitie media rara, patronul Nelutu Varga si-a felicitat jucatorii si i-a intepat pe rivalii de la Craiova. Varga spune ca CFR-ul a facut totul pe teren "si nu dupa colturi sau prin culise".

"Altii au incercat sa castige titlul pe dupa mese, eu am facut totul din inima, nu am facut-o niciodata pentru bani sau faima. Sunt un om fericit. Imi iubesc echipa, antrenorii, staff-ul. Este o seara importanta pentru noi si am demonstrat ca nu facem jocuri de culise cum fac altii. Va multumesc tuturor! Si celor care au crezut in noi, si celor care nu au facut-o. Am jucat pe teren, am castigat titlul corect. Nu pe la colturi sau prin culise. Sunt un om retras, care nu vrea publicitate, dar in seara asta pot sa transmit multumiri din inima echipei mele si oamenilor de langa echipa. E momentul sa ne bucuram pentru performanta asta mare. Le multumesc tuturor celor care au facut performanta la aceasta echipa si tuturor celor care ne-au criticat", a spus Nelutu Varga pentru Gazeta Sporturilor.