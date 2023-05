Rapid - Sepsi OSK, LIVE TEXT de la 20:30 | Giuleștii vor să facă uitat eșecul zdrobitor de la Ovidiu 

Rapid - Sepsi OSK, LIVE TEXT de la 20:30

Rapid va primi vizita lui Sepsi OSK, în runda a opta a play-off-ului, vineri, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Giuleștenii vin după eșecul usturător cu Farul Constanța, 2-7, de la Ovidiu, în timp ce covăsnenii au pierdut pe Arena Națională cu FCSB, 1-3.

Rapidiștii au câștig de cauză când vine vorba de meciurile directe. În cele 6 dueluri, echipa alb-vișinie s-a impus de 3 ori, două partide s-au terminat la egalitate, iar Sepsi OSK a învins o singură dată.

Adrian Mutu se apără înainte de meciul cu Sepsi: „Suspiciuni? Nici nu vreau să răspund unor asemenea prostii!”

„La nivel moral, eram toți afectați, nu numai jucătorii. Suntem toț în aceeași bară. A fost vina tuturor. A fost o sesară de coșmar pentru noi, o seară foarte slabă pentru noi și una foarte bună pentru ei din toate punctele de vedere. Un duș foarte rece de care probabil aveam nevoie pentru a ajunge acolo unde vrem.

Nu există așa ceva (n.r - suspiciunile legate de meciul cu Farul), hai să încheiem. Nici nu vreau să răspund unor asemenea prostii.

Eu cred că ar trebui să ne oprim cu acest lucru. Văd că tot timpul insistați cu meciurile de acasă și din deplasare. Toate echipe au diferențe în joc când are deplasare. Spuneți-mi voi una care nu are, hai! De ce insistați cu noi, că nu înțeleg?! Spuneți-mi o echipă care joacă la fel acasă și în deplasare. Normal, fie echipă se simte protejată acasă de propriul public. Una e să joci cu un stadion în spate, alta e să joci împotriva unui stadion. Sunt mai multe lucruri care influențează o echipă, așa cum a fost și la noi. După o victorie extraordinară contra campioanei CFR, am căzut psihic și a fost o seară de coșmar.

Sunt două meciuri pe care vrem să le câștigăm. Craiova are și ea două meciuri grele și avem posibilitatea de a urca pe locul 4. Ăsta este scopul nostru și miniobiectivul pe care l-am putea obține, dacă la celelalte echipe nu urmează trei etape de coșmar. Cu Craiova, pe Giulești, va fi o minifinală pentru locul 4. Bineînțeles, să nu uităm ultimul joc, care e un derby și îl vom trata ca atare”, a spus Adrian Mutu, înainte de meciul cu Sepsi OSK.

Clasament play-off, cu 3 etape înainte de final

1. Farul Constanța - 46 puncte

2. FCSB - 43 puncte

3. CFR Cluj - 39 puncte

4. Universitatea Craiova - 36 puncte

5. Rapid - 34 puncte

6. Sepsi OSK - 25 puncte