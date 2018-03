Mutarea la care Becali a inceput sa lucreze: va fi cel mai bine platit jucator din Romania daca va accepta propunerea Stelei! Negocierile au inceput deja

Gigi Becali a inceput deja negocierile desi sezonul e in plina desfasurare.

Gigi Becali vrea sa ii prelungeasca intelegerea lui Constantin Budescu, poate cel mai bun jucator pe care Dica il are in lot in acest moment. Budescu are oferte din zona Golfului si din Rusia, iar Steaua nu este dispusa sa-si piarda "creierul" de la mijlocul terenul. Cel putin nu pentru 3 milioane de euro, atat ca este clauza mijlocasului in varsta de 28 de ani.

Finanatorul Stelei intentioneaza sa-i ofere un nou contract lui Budi si sa-i ridice clauza de la 3 milioane de euro, la 5-6 milioane de euro, informeaza GazetaSporturilor. Conform sursei citate, pentru ca Budescu sa accepte noua propunere ar trebui sa i se mareasca si salariul, de la 20.000 de euro pe luna, la 30.000 de euro. Astfel, Budescu ar ajunge sa castige 360.000 de euro pe an, atat cat primeste si Balde la CFR Cluj. O alta varianta ar fi sa i se ofere un procent din suma pe care Steaua il va vinde, daca acest lucru se va intampla. Budescu a avut aceasta clauza si in contractul cu Astra, atunci cand a revenit la club dupa experienta din China.