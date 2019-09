Mutare surpriza! Enache a revenit in Liga 1: "Multumesc pentru trecut si pentru sansa inca unui vis!" S-a intors la echipa unde s-a facut remarcat

Gabriel Enache a revenit in Liga 1.

Fundasul dreapta in varsta de 29 de ani a revenit la Astra, echipa de la care pleca in urma cu trei ani. Din acel moment, Enache a mai jucat pentru FCSB, Rubin Kazan, iar in ultima perioada a fost legitimat la Partizan Belgrad.

Sarbii l-au imprumutat in ultimele luni in Romania, la Dunarea Calarasi, unde a jucat 12 meciuri.

"Din nou acasa, dupa trei ani cu experiente fericite sau momente mai triste in alte tari. Astra mi-a ramas insa mereu in suflet, e clubul care mi-a oferit satisfactia inegalabila a unui titlu national, a cuceririi Cupei si Supercupei Romaniei. Si, evident, mi-a deschis portile catre echipa nationala, unde vreau si trebuie sa revin prin munca si sudoare. Reincep o noua poveste la Astra, cu convingerea ca, alaturi de colegi, staff-ul tehnic si administrativ, putem sa readucem clubul in fruntea fotbalului romanesc, indiferent de obstacolele care ne vor sta in cale. Multumesc, Astra, pentru trecut! Multumesc, Astra, pentru ca imi ofera sansa inca unui vis", a fost mesajul postat de Gabriel Enache pe Instagram.