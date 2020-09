"A fost o perioada dificila. In sfarsit am iesit negativ!" Mesajul postat de capitanul FCSB-ului dupa ce a scapat de Covid-19! Pentru ce le-a multumit fanilor

Printre jucatorii lui FCSB care au scapat de coronavirus se afla si Florin Tanase.

Capitanul "ros-albastrilor" a postat pe contul sau de Instagram un mesaj prin care le-a multumit fanilor pentru sustinere.

"Sunt bucuros sa va spun ca in urma testului efectuat, am iesit, in sfarsit, negativ. A fost o perioada dificila, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu am reusit sa o depasesc cu bine. Mi-ati fost alaturi si am primit toata energia voastra pozitiva.

Va multumesc foarte mult si va intorc gandurile bune. Sa ne revedem sanatosi", a fost mesajul lui Florin Tanase, scris la o fotografie realizata in avion

Fotbalistul a fost testat negativ pentru Covid-19 astazi, inainte de meciul cu Poli Iasi, deodata cu Darius Olaru, Sergiu Bus, Ovidiu Popescu, Andrei Vlad si Andrei Miron.

Alti 9 fotbalisti de la FCSB, dar si antrenorul principal Toni Petrea, au iesit in continuare pozitivi si vor ramane in izolare.