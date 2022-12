Motivul pentru care Denis Alibec a început să slăbească + cine a stat în spatele deciziei

Denis Alibec se află într-o formă impresionantă de când a fost cedat de turcii de la Kayserispor. Internaționalul român are deja nouă goluri și patru pase decisive în 14 apariții în actuala stagiune a Superligii.

Despre greutatea sa, atacantul a precizat că el a fost cel care a stat în spatele deciziei de a începe să slăbească, având în vedere faptul că îl dureau genunchii și că se mișca mult mai greu decât o făcea înainte.

„(n.r. s-a vorbit că ai kilograme în plus, acum eşti într-o formă fizică bună, a fost decizia ta sau a lui Hagi?) A fost decizia mea, pentru că am ajuns şi eu la o vârstă, resimţeam kilogramele, mă dureau genunchii şi am decis să slăbesc”, a spus Denis Alibec, potrivit Orange Sport.

Cum a reușit Denis Alibec să slăbească? Răspunsul neașteptat oferit de Gică Hagi

„Alibec este un jucător cum este toată echipa, depinde mult de echipă. La fotbal, echipa joacă. Colectivul... Jucătorul face diferența în anumite momente, dar în fotbal echipa este importantă.

(n.r. despre faptul că l-a făcut pe Alibec să slăbească) Sunt niște lucruri clare, în care jucătorul dacă vrea să performeze trebuie să arate fizic bine, mental nemaipomenit, tactic... pe Alibec îl știe toată lumea!

Am lucrat la tot ce trebuie, mentalul lui arată bine, face diferența în Superliga. Pentru noi, e într-o formă foarte bună și ne ajută mult să facem diferența.”, au fost cuvintele lui Gheorghe Hagi la televiziunea Digi Sport.