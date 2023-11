"Motivație mai mare nu există". Pronosticul optimist al lui Florin Răducioiu înainte de Dinamo - FCSB

Dinamo a ajuns la nouă etape consecutive fără victorie în campionat și vine după două înfrângeri la rând, ambele în deplasare.

De cealaltă parte, FCSB a reușit să pună capăt seriei de patru meciuri consecutive fără victorie, după ce în etapa trecută s-a impus în duelul de pe teren propriu cu FC U Craiova, scor 2-1.

"Sunt optimist, dar voi vă aşteptaţi ca România să câştige cu Elveţia? Eu am crezut că Elveţia va câştiga şi nu a câştigat, a câştigat România. La fel se va întâmpla mâine (n.r. – azi, duminică), sunt foarte optimist!

Este un meci al orgoliilor. Dinamo are nevoie mai mult decât de o victorie. Dinamo e la un punct de cotitură, are nevoie ca acest trend negativ să se termine şi Dinamo uşor, uşor să înceapă de mâine (n.r. – să câştige). Evident că FCSB este echipa mai valoroasă, dar Dinamo mâine are toate şansele să câştige.

Este o echipă super motivată, este o echipă care nu are nimic de pierdut, mâine (n.r. - azi) jucăm acasă în faţa a sper 30.000 de spectatori. Şi cred că motivaţie mai mare ca aceasta nu există. Sunt ferm convins că Dinamo va câştiga mâine şi îţi spun deja şi scorul: 2-1", a explicat Florin Răducioiu, la Prima Sport.