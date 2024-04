Moldovenii au obținut victoria în minutele de prelungiri. Sebastian Mailat, intrat pe teren în actul secund, a pus cireașa pe tort în 90+1' după ce l-a învins pe Adnan Golubovic și a adus, implicit, toate cele trei puncte la Botoșani.

”Monumentul de calm” de la Botoșani a erupt: ”Nu mă caracterizează. Vreau să explic de ce mi-am ieșit din fire”

Bogdan Andone, antrenorul principal al moldovenilor, caracterizat de patronul Valeriu Iftime drept un ”monument de calm”, a erupt în prima repriză și a fost eliminat de ”centralul” George Găman - DETALII AICI.

La o zi după meci, Andone a clarificat situația eliminării sale și a punctat că încărcătura emoțională a finalului de play-out este extrem de mare la FC Botoșani.

”Vreau să-mi cer scuze, pentru că este o imagine și un moment care nu mă caracterizează. Am râs așa amar. Vreau să explic de ce mi-am ieșit din fire în cazul respectiv. Se scrie că a fost vorba de un simplu aut, dar ne raportăm la minutul 30, când s-a dictat chiar în fața mea un aut.

Apoi a venit Țigănașu cu capul spart, unde s-a dictat penalty. Nu exista nicio șansă să se dea penalty. Asta era încărcătura care era în mine în momentul de față și a culminat cu momentul în care s-a dictat aut pentru echipa adversă, eronat, de asemenea.

Indiferent de ce s-a întâmplat, nu trebuia să reacționez așa. Importanța acestor jocuri este enormă și de aceea trebuie să se gestioneze meciurile cum trebuie. Se joacă soarta unor cluburi în aceste momente, iar aceste meciuri nu trebuie decise de arbitru. Ați văzut că sunt fotografii cu Țigănașu cu capul spart, care două-trei zile nu are voie să facă efort. Șeroni e accidentat și el, nici măcar nu s-a dat fault (...).

Suntem într-o poziție bună, pentru că momentul în care am luat echipa în ianuarie, diferența era enormă. Nu știu cine credea că se poate salva echipa, dar trebuie să rămânem realiști și cu picioarele pe pământ.

Mai sunt 3 meciuri extrem de dificile și importante, iar până acum nu am realizat nimic. Echipa avea o victorie în 21 de etape înainte. Am muncit foarte mult, întregul staff, am lucrat pentru intensitate. Au fost momente delicate, când am fost egalați în ultimele minute”, a spus Bogdan Andone, potrivit DigiSport.

Cum arată play-out-ul Superligii României