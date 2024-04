Răzvan Lucescu e fiul lui Mircea Lucescu, unul dintre antrenorii cu cele mai multe trofee câștigate de-a lungul carierei. Din '79 până în 2021. Răzvan a povestit însă prin câte greutăți a trecut de-a lungul vieții știind că tatăl său este ”Il Luce”.

Prin câte greutăți a trecut Răzvan Lucescu știind că e fiul lui ”Il Luce”. Interviu amplu în presa din Italia: ”Doar din interes! Iubite, prieteni. Colegii îmi spuneau tot felul de lucruri”

Într-un interviu amplu pentru cronachedispogliatoio.it, Răzvan Lucescu a relatat momentele dificile la care a fost supus în viața sa doar pentru că tatăl său este Mircea Lucescu. Fie că a fost vorba despre fotbal, fie strict de viața privată.

”Nu a fost ușor. Dacă totul a fost întotdeauna foarte frumos cu tatăl meu, am simțit totuși greutatea numelui. La școală colegii îmi spuneau 'ești bun doar pentru că ești fiul lui Lucescu'. La fel mi s-a întâmplat și cu primele mele iubite sau cu cei pe care-i credeam prieteni. În schimb, au fost cu mine doar din interes. Nu a fost ușor, crede-mă”, și-a început Răzvan Lucescu discursul.

Răzvan Lucescu e impresariat de agentul FIFA Pietro Chiodi.

Antrenorul lui PAOK a susținut însă că a trecut peste și că are mai multă încredere în el.

”Chiar și în fotbal, fiecare obiectiv pe care l-am atins a fost doar pentru că eram 'fiul lui Mircea'. Atât când eram portar, cât și când am început să antrenez. De-a lungul anilor, de multe ori mi-au spus din tribune: 'Cheamă-l pe tatăl tău! Tatăl tău este cel care îi antrenează'.

Toată viața mea a trebuit să aud aceste lucruri. Acum mă consider mai puternic. A fost motivația de a depăși atâtea frustrări. Mi-am spus: 'Trebuie să am propria mea carieră'. Nu am crezăut că o pot depăși, dar am vrut să le arăt oamenilor că și eu sunt capabil să fac ceva”, a continuat Răzvan Lucescu.

FC Brașov, Rapid, El Jaish, Petrolul, Skoda Xanthi, PAOK Salonic și Al Hilal sunt cluburile pe care Răzvan Lucescu le-a antrenat de-a lungul carierei sale. În perioada aprilie 2009 - iunie 2011 a fost selecționerul României.