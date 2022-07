Modificarea datei disputării partidei FCU Craiova - CFR a stârnit reacții controversate: "Nu am fost de acord cu amânarea"

În aceste condiții, campioana României urmează să joace în turul doi preliminar al competiției, cu Inter D'Escaldes, partidele urmând să aibă loc joi (21 iulie), respectiv miercuri (27 iulie).

Meciul din etapa a doua din Superliga, dintre FCU Craiova și CFR Cluj ar fi trebuit să se dispute sâmbătă (23 iulie), de la ora 21:30, însă s-a produs o modificare pentru duminică (24 iulie), de la ora 16:00, pentru a putea exista timp necesar pentru partidele din Conference League ale formației din Cluj.

Confruntarea din campionat nu a fost amânată, așa cum și-ar fi dorit campioana României, iar Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova a explicat motivele din spatele acestei decizii.

"Noi nu am fost de acord cu amânarea meciului pentru o altă zi, din motive obiective. Am fi avut pauză de două săptămâni, iar echipa are nevoie de meciuri pentru a intra în formă sportivă. CFR joacă joi și miercuri în Conference League. Trebuiau să joace marți, dar LPF a obținut o modificare de la UEFA pentru miercuri.

Cu ora s-a greșit, ar trebui să existe o înțelegere, un protocol mai detaliat între cluburi și deținătorii drepturilor TV. Eu înțeleg că fiecare trage pentru el, dar de ce nu putem să punem două meciuri la aceeași oră când sunt situații excepționale?", a declarat Mititelu la DigiSport.