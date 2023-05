MM Stoica a dezvăluit de ce se teme înainte de Farul - FCSB: ”Ne încurcă pe toți de nu mai știm de capul nostru”

Managerul general al vicecampioanei are încredere în elevii lui Elias Charalambous (42 de ani) și crede că FCSB ar putea trece pe primul loc după această etapă.

Un egal ar menține suspansul până în ultima etapă, când cele două echipe vor juca cu ”titlul pe masă”. Farul va evolua în deplasare, cu CFR Cluj, iar FCSB va primi vizita Rapidului pe Arena Națională.

MM Stoica: ”Am foarte mare încredere în echipă”

„Egalul ne încurcă pe toți de nu mai știm de capul nostru. O victorie a noastră, într-adevăr, putem să ne prezentăm la adevărata finală. Cu titlul pe masă. Am foarte mare încredere în echipă.

Mă bazez pe ce mă bazez mereu când am spus că am încredere. I-am simțit căzuți după meciul cu Rapid, când părea că totul s-a terminat pentru noi și că e mare lucru dacă luăm locul doi, dar după victoria cu șansă de la Craiova, atunci am simțit din nou cum îi simțeam înainte”, a spus MM Stoica, la Orange Sport.

VIDEO - Marica: ”Am avut peste 10.000 de cereri de bilete”

Farul - FCSB, meci decisiv pentru titlu!

Diferența dintre primul loc și cel de-al doilea este acum de un singur punct, cu două etape înainte de finalul sezonului.

Pentru Farul, calculele sunt simple. O victorie a echipei lui Gică Hagi i-ar face pe dobrogeni campioni cu o etapă înainte de final, astfel că rezultatul din ultima etapă, cu CFR Cluj, nu va mai conta în economia luptei la titlu.

Dacă va câștiga la Constanța, FCSB va trece pe primul loc, la două puncte distanță și va juca în ultima etapă cu Rapid, pe Arena Națională, cu titlul pe masă!