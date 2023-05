Mititelu, atac dezlănțuit la adresa lui Cârțu și Rotaru: "A vândut meciuri pe bandă rulantă și acum vorbea de Hagi"

După ce a ratat play-off-ul cu FC U Craiova, Adrian Mititelu s-a abținut aproximativ două luni de la orice comentariu, trecând cu vederea inclusiv disputa verbală dintre Sorin Cârțu și Marcel Pușcaș.

Mititelu, atac dezlănțuit la adresa lui Cârțu și Rotaru

Patronul lui FC U Craiova a revenit în spațiul public și a ținut să îi dea o replică atât lui Sorin Cârțu, cât și lui Mihai Rotaru, președintele, respectiv patronul de la Universitatea Craiova.

Mititelu a lansat o adevărată tirada la adresa lui Sorin Cârțu, despre care a spus că a vândut meciuri pe bandă rulantă din postura de antrenor, dar și că ar fi responsabil pentru plecarea lui Ion Oblemenco din cadrul clubului.

"Ei, când dau declarații, vorbesc de parcă zici că conduc o multinațională. N-ați văzut cum vorbesc președintele lor? Că ei sunt în altă elită, că sunt net superiori. Sincer, eu încerc să nu mă bucur (n.r - pentru că Universitatea Craiova a ratat barajul). Și ei s-au bucurat când ne-a bătut Sepsi cu 4-0. Am văzut ce ne-au făcut pe net și uite că li s-a întors. Am observat că de câte ori noi ne bucurăm de răul lor, ni se întâmplă și nouă. Și invers.

Echipa asta s-a inventat cum s-a inventat ca sa mă omoare pe mine. Patronul lor mi-a făcut cel mai mare rău din viață, m-a ținut 7 ani în foamete și, în ciuda acestor probleme, Dumnezeu mi-a ofert șansa chiar să le iau fața pe ultima zi a campionatului. Ei, care au 15 milioane buget, îl umflă din an în an. Spre deosebire de ei, eu n-am primit o bază de la primărie de 5 milioane cu 2.000 de euro pe lună. Eu a trebuit să fac baza mea. Îi spun eu că e sprijit de stat și îi dau și lista cu ce sprijin a făcut.

El (n.r - Mihai Rotaru) văd că are treabă cu CFR-ul, că se luptă cu CFR-ul, nu cu Mititelu. El nici nu știe cum ne numim noi. Eu am încercat să vorbesc frumos, dar văd că aroganța și nasul pe sus... schimb eu placa cu ei și le spun cum stau lucrurile.

M-au enervat tare declarațiile lui Sorin Cârțu. Am fost la un pas să rup silenzio stampa. Cum să nu mă supere? Nu vă amintiți că în 2012 a fost la Adunarea Generală când s-a validat excluderea Universității Craiova? Mircea Sandu a zis celebra frază: 'Domnule Cârțu, preluați frâiele!'. El a fost complicele distrugerii Universtății Craiova. El a fost prieten cu toți dușmanii Universității, a iubit echipa asta doar cât a fost el în club.

Am tăcut și n-am vrut să fac scandal. Chiar am vrut să fac o pace cu Rotaru. Fiul meu a fost cel care a insistat și m-a rugat pentru binele fotbalului craiovean, dar când văd ce aroganță au... păi, stați, că vă spun eu cum stau lucrurile. Eu tot timpul am lucrat pentru corectitudine și vin niște profitori din fotbal și ne atacă pe noi. Nu e corect!

Vă spun eu de Cârțu cum era el, cum și-a bătut joc de familia colegilor lui de echipă și câte nenorociri.... cine l-a gonit pe Oblemenco din Craiova? El l-a gonit! În 1993, el l-a gonit de la club. De ce a murit în Maroc Oblemenco? De ce n-a avut un loc la Universitatea Craiova? De ce stătatea Oblemenco ca câinele plecat? L-am văzut la un meci că se pupa cu Clara Oblemenco. Mi-a venit silă când am văzut, știind cum gândea el despre Oblemenco.

Și câte blaturi a făcut! Cârțu a fost membru al Cooperativei, dacă nu știți. E omul care a băgat Craiova în cele mai rușinoase blaturi posibile. Când era la Extensiv, vindea meciurile pe bandă rulantă.

El acum vorbea de Hagi. El vorbea pentru că știe toată viața lui ce a făcut. A distrus fotbalul ca antrenor, a nenorocit echipe pe unde a fost. A fost un mare fotbalist și punct. Din când în când, juca un meci bun și patru nu mai juca. Vine el să atace clubul meu, care clubul meu este un exemplu de luptă împotriva mafiei în fotbal și de verticalitate", a spus Adrian Mititelu, la Fanatik.