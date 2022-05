"Mister o să ne certe!". Reacția genială a lui Cristi Manea după victoria la scor cu FC Argeș

CFR Cluj a ajuns la 54 de puncte și mută, astfel, presiunea pe FCSB, care este la cinci puncte în spate, cu un meci mai puțin, cel cu Universitatea Craiova.

Dacă vicecampioana va pierde în Bănie, iar CFR va câștiga în fața echipei lui Laurențiu Reghecampf în etapa următoare, atunci CFR va fi, pentru a cincea oară la rând, campioana României, cu o etapă înainte de finalul campionatului.

Cristi Manea, marcatorul unui gol spectaculos în partida cu FC Argeș, s-a declarat încântat de reușita sa și de felul în care s-a pregătit în ultima perioadă.

"Sunt foarte bucuros că am reușit să câștigăm, ne-am făcut meciul mai ușor. Sunt fericit că am marcat, că am pus umărul la această victorie. A fost o perioadă mai dificilă, m-am antrenat cât am putut de bine și mi-am așteptat șansa. Mă bucur că am putut profita de ea.

În primă fază am vrut să fac preluare, dar am văzut că este și adversarul după mine, așa că am decis să trag. Nu am șutat puternic, dar a fost bine plasat", a declarat Manea la finalul partidei.

CFR nu trece peste înjumătățirea punctelor

"Ca să zic așa ca o glumă... Mister o să ne certe că am dat atât de multe goluri! Echipa aceasta când a fost cu cuțitul la os, a reușit niște rezultate incredibile. Suntem puțin supărați că s-au înjumătățit punctele, eram deja campioni.

Va fi un meci frumos, dar pe mine nu prea mă interesează. Dacă noi câștigăm toate meciurile, suntem campioni", a adăugat acesta.