Mirel Rădoi vrea să transfere la Al-Bataeh un fotbalist din Liga 1! Cât oferă pentru jucătorul polivalent 

Mirel Rădoi și-a găsit rapid o nouă înțelegere după despărțirea de Al-Tai. La două săptămâni după ce și-a încheiat angajamentul, a semnat cu Al-Bataeh.

Urlich Meleke, dorit de Mirel Rădoi la Al-Bataeh

Fostul selecționer al României este hotărât să se întărească în campania de transferuri din vară. Potrivit gsp, Mirel Rădoi vrea să-l aducă în Emiratele Arabe unite pe Urlich Meleke (24 ani), de la FCVoluntari.

Având contract cu ilfovenii până în 2025, Al-Bataeh trebuie să plătească pentru a-și asigura serviciile jucătorului care poate evolua fundaș central și mijlocaș la închidere. Conform aceleiași surse, echipa lui Mirel Rădoi a înaintat o ofertă de 350.000 de euro, sumă care este pe placul conducerii lui FC Voluntari, care a și a demarat procedurile de transfer.

În acest sezon, Urlich Meleke a strâns 36 de meciuri pentru FC Voluntari în toate competițiile, 33 în campionat și 3 în Cupa României.

A sosit la echipa din Ilfov vara trecută, liber de contract, după ce și-a încheiat socotelile cu CFR Cluj.

În prezent, Urlich Meleke este cotat de publicația Transfermarkt la 800.000 de euro.

Mirel Rădoi a renunțat la 4 milioane de euro! Motivul care l-a determinat să refuze banii arabilor

„Eu am plecat după patru luni de la Al Ain, din Emirate. Olăroiu era antrenorul echipei, el m-a vrut acolo, el m-a contactat, el a fost omul de legătură între mine și club. După patru luni în care clubul și suporterii aveau alte așteptări de la mine și eu n-am avut performanțele dorite, [din respect] pentru Olăroiu am lăsat 4 milioane de euro și am plecat.

Am jucat patru luni, am luat salariul doar pe patru luni. Când am văzut că suporterii și clubul sunt nemulțumiți, am zis: 'Oli, nu vreau să existe revolte, presiuni asupra antrenorului'. M-am gândit că-i vor cere și lui demisia din cauza mea.

M-am dus la club și le-am zis: 'Vreau să-mi plătiți salariul până în ziua de azi'. Președintele clubului, la un moment dat, îmi spune: 'Mirel, pot fi sincer cu tine? Uite, a fost Quaresma la noi, avea de luat o sumă infimă, dar nu a plecat până nu i-am achitat tot'.

Și mi-a zis: 'Pot să spun că ești cel mai prost jucător pe care l-am întâlnit în cariera mea de președinte al unui club de fotbal. Noi, dacă te dăm mâine afară, trebuie să-ți plătim tot salariul'. Doar așa puteau să mă dea afară. Dar eu am plecat fără să cer toți banii la care aveam dreptul”, a spus Mirel Rădoi pentru aceeași sură.