Mircea Rednic îi dă replica lui Iuliu Mureșan: „Să nu încep eu să vorbesc!”

Echipa pregătită de Flavius Stoican pare să renască, iar în ultimele trei etape a obținut cinci puncte, din egalurile cu UTA Arad, 0-0, și Rapid, 1-1, respectiv victoria cu Gaz Metan, 4-0, formație pe care ”câinii” au depășit-o în clasament.

Dinamo, în revenire!

Entuziasmat de situația de la echipă, Iuliu Mureșan a decis să îl „înțepe” pe Mircea Rednic, fostul antenor al echipei, pe care l-a demis la finalul lui 2021.

„Ca să fiu sincer, şi acum plângem după punctele pierdute cu Mircea Rednic. Şi am pierdut o gramadă… Nu am luat decizii de la început pentru că am zis că nu e bine să producem vreun scandal intern. Dar totuşi trebuia intervenit, deoarece nu se mai putea.

Şi eu am vrut să plec de la Dinamo. După demiterea lui Mircea trebuia făcut un şoc total. Eu am vrut să plec pentru că eram dezamăgit de nişte jucători. Noi am făcut eforturi considerabile ca să ţinem echipa pe linia de plutire, dar unii jucători nu ofereau nimic faţă de ceea ce ne aşteptam de la ei. Ce voiaţi să fac?

Am gândit că, poate dacă plec şi eu de la Dinamo, atunci se va produce cu adevărat un şoc total. Însă am fost convins să rămân, iar acum nu îmi pare rău. Lucrurile au început să se mişte şi eu cred că noi vom urca în clasament şi peste locurile de baraj. Am mare încredere în lotul actual”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru Prosport.

Replica lui Mircea Rednic

Fostul antrenor al lui Dinamo, Mircea Rednic, a oferit un răspuns ezitant. Acesta i-a sugerat lui Iuliu Mureșan să se oprească din comentarii, pentru a nu-l face să își spună partea de poveste.

”Îi transmit lui Iuliu Mureșan să-și vadă de echipă, ca să nu încep eu să vorbesc!”, a transmis Mircea Rednic, potrivit Fanatik.

Rednic a stat 12 meciuri pe banca lui Dinamo în ultimul mandat, având o medie de doar 0.5 puncte pe meci. El a mai fost în 4 rânduri antrenorul echipei din Ștefan cel Mare: 2006-2007 (53 de meciuri/2.04 puncte pe meci), 2008-2009 (38/1.82), 2015-2016 (50/1.7) și 2018-2019 (26/1.62).