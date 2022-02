Mircea Rednic rămâne vinovat de situația-dezastru de la Dinamo! Iuliu Mureșan, atac direct către fostul antrenor

Flavius Stoican a fost adus de Iuliu Mureșan pentru a-l înlocui pe Mircea Rednic, demis de urgență de echipă la finalul anului. Noul antrenor al câinilor a avut un start de mandat frate cu dezastrul, dar ultimele meciuri au adus încredere în tabăra ”câinilor”.

Victoria cu Gaz Metan, scor 4-0, dar și evoluția entuziasmantă din duelul cu Rapid, terminat la egalitate, scor 1-1, aduc speranța că echipa se poate salva de la retrogradare în acest sezon.

Totuși, sezonul slab nu poate fi șters cu buretele, iar mandatul lui Mircea Rednic, considerat de șefii din Ștefan cel Mare drept unul dezagreabil, produce încă efecte negative la echipă. Cel puțin așa susține Iuliu Mureșan, administratorul special al clubului în perioada insolvenței.

Iuliu Mureșan: „Și acum plândem după punctele pierdute cu Mircea Rednic!”



”Ca să fiu sincer, şi acum plângem după punctele pierdute cu Mircea Rednic. Şi am pierdut o gramadă… Nu am luat decizii de la început pentru că am zis că nu e bine să producem vreun scandal intern. Dar totuşi trebuia intervenit, deoarece nu se mai putea.

Şi eu am vrut să plec de la Dinamo. După demiterea lui Mircea trebuia făcut un şoc total. Eu am vrut să plec pentru că eram dezamăgit de nişte jucători. Noi am făcut eforturi considerabile ca să ţinem echipa pe linia de plutire, dar unii jucători nu ofereau nimic faţă de ceea ce ne aşteptam de la ei. Ce voiaţi să fac?

Am gândit că, poate dacă plec şi eu de la Dinamo, atunci se va produce cu adevărat un şoc total. Însă am fost convins să rămân, iar acum nu îmi pare rău. Lucrurile au început să se mişte şi eu cred că noi vom urca în clasament şi peste locurile de baraj. Am mare încredere în lotul actual”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru Prosport.