Mircea Lucescu, în România. Bourceanu a indicat clubul pe care Il Luce l-ar transforma complet

Inițial, a spus că se retrage din fotbal, apoi valorosul tehnician a comunicat subtil că încă nu și-a încheiat cariera în sportul rege. Il Luce are mai multe oferte, e aproape de Besiktas, dar e dorit și de echipe din România. Cert e că despărțirea de Dinamo Kiev a împrăștiat confuzie. A surprins pe toată lumea, iar misterul a fost adâncit și de faptul că gruparea din Ucraina a transmis la plecarea românului un comunicat sec.

Alex Bourceanu a comentat subiectul și l-a abordat din perspectiva fostului jucător din prima divizie a României. Proaspăt campion mondial la minifotbal, Bourceanu consideră că în România cel mai bine i s-a potrivi lui Mircea Lucescu un post în boardul lui Dinamo. Echipa antrenată de Ovidiu Burcă se situează pe penultimul loc în Superliga, cu 10 puncte după 15 partide scurse din campionat.

"La Dinamo. Nu ştiu dacă antrenor, cred că la nivel de management. Pentru că a trecut prin multe, a văzut multe, a văzut cum se organizează un club. Ştie cum să gestioneze tot felul de relaţii.

Cred că de mulţi ani are o funcţie mai presus decât cea de antrenor, o funcţie mai complexă. Genul managerului din Premier League. Cu siguranţă ăsta e rolul care i se potriveşte. Poate să fie chiar şi mai complexă această funcţie, nu ştiu exact care sunt sarcinile pe care le are un manager în Premier League, nu am văzut un contract.

Cred că o funcţie extrem de complexă şi cred că clubul unde s-ar potrivi cel mai bine este Dinamo şi de ce spun asta… pentru că Rapid este într-o creştere extraordinară, este o putere financiară mare şi au oameni buni acolo. Sigur, Mircea Lucescu s-ar potrivi oriunde, asta e clar. Însă Dinamo este într-un moment în care are nevoie de o revitalizare pentru a redeveni clbul care a fost odată", a declarat Alex Bourceanu, potrivit as.ro.