Mircea Rednic reacționează dur după decizia luată de Dorin Rotariu. "Strâmbul" se ia și de un fost coleg din națională

Mircea Rednic se ia și de Dorin Rotariu, dar și de unchiul fotbalistului, Iosif Rotariu.

Rednic și Rotariu au fost colegi în națională la Coppa del Mondo, în 1990

Pentru Dorin Rotariu (28 de ani) decizia de a alege să joace la FCSB a fost o mare provocare. Timișoreanul știa că intră într-un malaxor al criticilor și al deciziilor luate din cel mai important birou, dar a hotărât că merită încercat. În plus, salariul consistent plătit de Gigi Becali - 20.000 de euro pe lună - l-a convins pe internaționalul cu 10 selecții. Rămas fără echipă după despărțirea de Ludogorets, în iunie, fotbalistul crescut de Poli Timișoara a purtat negocieri cu formații din străinătate, dar a fost dorit și la UTA, de un antrenor de care-l leagă o relație specială, Mircea Rednic.

Rednic îl atacă și pe Dorin Rotariu, dar și pe Iosif Rotariu

Tehnicianul de la UTA a susținut de mai multe ori că a discutat cu Roti înainte că fotbalistul să parafeze contractul cu FCSB, formație la care în prezent nu mai este dorit de Gigi Becali. Finanțatorul liderului a declanșat deja tirada la adresa lui Rotariu și spune că nu mai are nevoie de el, deși jucătorul de picior stâng a jucat foarte puțin la FCSB, iar în unele partide a fost repartizat ca vârf, post pe care nu se simte chiar bine. Rotariu poate juca la randament maxim extremă dreapta sau în spatele vârfului.

Cum corul criticilor s-a intensificat în ultimele zile, în horă a intrat și Mircea Rednic.

”Nu am niciun regret că nu l-am luat pe Dorin Rotariu, pentru că el nu a fost corect față de mine. Și eu am greșit și am spus că numai la mine vine, dar uite că… S-a dus pentru bani, banii o să-i ia.

El a fost influențat, prea mult apare și unchiul său (n.r. – Iosif Rotariu). Să-și vadă și unchiul său de el, nu să se tot implice, că Rotariu nu mai are 10 ani, 12 ani, 15-16 ani. Rotariu are o vârstă și trebuia să se gândească la faptul că nu a mai jucat de mult și trebuia să vină acolo unde avea susținere, unde juca pe postul pe care el dorea să joace.

El în niciun caz nu e atacant, el e aici în banda dreaptă, ăsta e postului lui. Cât a jucat la Dinamo și cât l-am avut la Mouscron aici a dat randament maxim. Eu am fost corect, înainte să semneze Ofosu și Luckassen l-am sunat, nu mi-a răspuns la telefon, asta e”, a declarat Rednic, potrivit Fanatik.

Dorin Rotariu a jucat patru meciuri de când a semnat cu FCSB: trei în Superliga și o partidă în Cupa României. Timișoreanul e cotat la 500.000 de euro și a semnat cu gruparea patronată de Becali până pe 30 iunie 2024. La națională Rotariu a înscris un gol în 10 partidei.

Iosif Rotariu, unchiul lui Dorin, a strâns în prima reprezentativă 25 de selecții și a înscris un gol. A fost unul dintre cei mai valoroși tricolori la Campionatul Mondial din 1990, unde România a fost eliminată la lovituri de departajare de Irlanda lui Jackie Charlton, în optimi.