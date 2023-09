Mihai Stoica vrea înapoi un jucător la FCSB: ”Îmi pare rău că a plecat”

Fotbalistul român în vârstă de 31 de ani, Romario Benzar se află în acest moment la formația moldoveană FC Botoșani. Fundașul dreapta a făcut parte din lotul lui FCSB în perioada 2017-2019, echipă pe care a părăsit-o pentru a ajunge în Italia, la Lecce.

Regretul lui Mihai Stoica

”Şi acum îmi pare rău că a plecat atunci. Îmi plăcea foarte mult. L-am rugat atâta timp să nu plece. Ne gândeam să jucăm cu trei în spate, iar el să facă banda.

Centrări ca ale lui Romario Benzar nu am mai avut. După, s-a şi accidentat. Italia nu i-a priit deloc” a afiramat Mihai Stoica, conform Orange Sport.

Fundașul român a evoluat în 60 de meciuri pentru FCSB, pentru care a înscrid de nouă ori.

Romario Benzar a refuzat-o pe campioana Farul

”Sunt foarte fericit, cei de aici m-au dorit foarte mult, au fost foarte corecţi cu mine. Oferta mi-a plăcut, Botoşani joacă an de an un fotbal ofensiv, care mă avantajează pe mine. Sunt fericit că am ajuns aici.

Singura ofertă concretă am avut-o de la Farul, dar aşa am ales la momentul respectiv, nu am vrut să merg. Am vrut să plec afară, apoi s-a închis perioada de transferuri şi nu am mai vrut să aştept.

Am ales să vin aici să mă pun pe picioare, să am evoluţii bune şi să pot ajunge din nou la echipa naţională” a declarat Benzar la momentul transferului în Moldova.