FCSB a reușit să câștige la Ovidiu grație reușitei lui Darius Olaru din penalty. Vicecampioana a obținut o lovitură de pedeapsă în partea secundă, după ce Tudor Băluță l-a agățat pe Adrian Șut în careu.

Dumitru Dragomir pune la colț un jucător de la FCSB. "Nu îi reușește nimic"

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre Florinel Coman, winger-ul de la FCSB care e cotat la 3.5 milioane de euro de site-urile de specialitate.

Dragomir a subliniat că Florinel Coman e un jucător bun, doar că are o problemă legată de psihic

„Florinel Coman stă nasol cu psihicul. Este la pământ cu psihicul. Coman trebuie ajutat, categoric. N-ai văzut ce grimase are când iese din teren. Şi în teren are. Nu îi reuşeşte nimic. Nu este fotbalist rău, dar are o linie roşie peste care nu poate trece. Asta este, din păcate”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

În noul sezon al Superligii României, Florinel Coman a bifat șapte apariții, a reușit să marcheze trei goluri și să paseze decisiv în patru situații. În tururile preliminare Conference League, winger-ul are un gol și un assist în patru meciuri.

Farul Constanța - FCSB 0-1

În urma acestei victorii, FCSB a rămas pe prima poziție și și-a mărit avantajul față de locul doi la patru puncte acum. Roș-albaștrii au 21 de puncte, în timp ce Farul Constanța se situează pe locul 11 cu doar nouă puncte.

În următoarea etapă, FCSB va face deplasarea la Sibiu pentru jocul cu FC Hermannstadt (joi, 21 septembrie, ora 19:00). Farul Constanța se va deplasa la București pentru meciul cu Dinamo (vineri, 22 septembrie, ora 21:00).