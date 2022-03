Mihai Stoica, resemnat: "Gata, s-a mai dus un an! Parcă suntem blestemați". A anunțat noul portar titular de la FCSB

FCSB a avut numeroase probleme de lot la partida de la Pitești, mai mulți jucători importanți ai vicecampioanei având gripă sezonieră, iar Mihai Stoica spune că absența lor a cântărit decisiv.

Mihai Stoica nu mai crede în titlu: "E gata, s-a mai dus un an"

Managerul general de la FCSB spune că și-a luat adio de la titlu și anunță cât de gravă este situația din infirmeria bucureștenilor.

"(n.r: S-a terminat lupta la titlu?) Da, păi ce să mai? Există un barometru la noi. Anul trecut, în ultima etapă a sezonului regulat, s-a accidentat Olaru și a lipsit la cele mai important meciuri din play-off. Oamenii nu înțeleg cât de greu e fără el, e un jucător fantastic. Aleargă cel puțin 12 kilometri pe meci, e singurul care nu scade sub 12. Dacă vă citesc ultimele mesaje cu doctorul nu vă vine să credeți. Crețu, gripă. Oaidă, gripă. Șut, gripă. Nu mai vorbesc din staff câți sunt cu gripă. Gripă sezonieră. Aș plăti pentru COVID. Cu Omicronul ăsta în câteva zile n-ar fi nicio problemă. Crețu a avut 39,6. Toți au avut febră, tușesc de rup toți. Nu au cum să se antreneze. Ieri dimineață, scrie doctorul: Tănase are simptome.

Foarte sincer spun că nici n-am suferit prea mult. Am realizat că e gata, s-a mai dus un an. E rău ce spun acum, minuni s-au mai văzut, dar așa sună la ora asta pentru noi. Sunt 7 puncte după înjumătățire. Îl vezi pe Petrescu pierzând de două ori și încurcându-se o dată?



Sper să-l recuperăm pe Radunovic, care a făcut ruptură, a fost la Belgrad, la Marijana, sperăm să fie bine mâine și să poată juca. La Crețu am dubii, și-a revenit, dar a trecut pe lângă mine și prima dată nici n-am știut cine este. A slăbit, am crezut că e un refugiat.



Radunovic a zis că vrea să meargă în secunda 1 la Belgrad. Problemele musculare s-au rezolvat acolo. Noi, din 8 fundași, am avut 3 ieri. Nu mai spun la linia de mijloc. Nu se poate spune că nu e făcută echipa cum trebuie. Sunt 3 fundași stânga la FCSB - Panțîru, Radunovic, cu ruptură, și Șerban cu gripă. Ce poți să faci? Ambii interi, Tănase și Olaru, lipsă. Coman nu este Coman încă, vine după o perioadă foarte lungă de inactivitate și se vede. A fost o accidentare foarte ciudată. Sunt foarte rare astea. Profesorul care l-a operat a operat doi jucători în 3 ani.

Oare ce s-o mai întâmpla? Micoză, cad unghiile, habar n-am, parcă suntem blestemați", a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.

Mihai Stoica: "Ștefan Târnovanu va apăra la următorul meci"



Oficialul lui FCSB a vorbit și despre situația lui Andrei Vlad, care a comis o gafă uriașă și le-a pus pe tavă golul argeșenilor.

Mihai Stoica a anunțat că la următorul meci al lui FCSB, duminică, împotriva lui FC Voluntari, va apăra Ștefan Târnovanu.

"Vlad a făcut o greșeală impardonabilă. S-a răzgândit, a vrut să paseze, vede că vine adversarul, încearcă să nu mai lovască mingea, dar prea târziu. Lovește mingea și i-o dă. Trebuia schimbat la pauză pentru că e indiscutabil faptul că trebuie să aibă șansa lui și Târnovanu. Dacă tot era hotărârea asta luată deja, era normal să prindă o repriză și el. Va apăra Târnovanu.



Dacă ar fi fost singura greșeală din sezonul ăsta, bineînțeles că nu puteam să-l scoatem, dar în penultimul meci acasă, 2-2 cu FC U Craiova, a greșit și acolo. Meciul ăsta va apăra Târnovanu. E normal, îți dorești ca Târnovanu să nu mai dea poarta pentru că asta ar însemna să nu greșească, iar noi să avem rezultate foarte bun. Pe de altă parte, te doare inima, dar uite că greșelile astea se văd. Dacă Perianu poate greși la mijlocul terenului sau Cordea, chiar și un fundaș central, la portari asta e situația. Se vede rău, e clar că ar fi presiune prea mare pentru el acum. Trebuia să dea în ea tare și asta e.



E sub contract, dar să plece liber nu mi-ar veni să cred. Dacă nu exista episodul ăsta, era cu certitudinea în vederile selecționerului. Are 23 de ani neîmpliniți. Portarii se maturizează greu, au nevoie de foarte mult pentru a câștiga repere, experiență. Uite numai ce greșeli au fost săptămâna asta - Pap, care a făcut un sezon de excepție și ce greșeală face. Și el are 28 de ani. Îmi pare foarte rău, nu e vorba ca el să fie sacrificat, e vorba că trebuie să vină rândul altcuiva", a mai spus Mihai Stoica.