Mihai Stoica i-a cerut lui Becali sa ii promita ca nu il aduce pe Sumudica! Ce i-a raspuns patronul Stelei

Marius Sumudica e pe cale sa lase Turcia pentru o noua aventura in Liga I.

Sumudica a primit prelungirea contractului dupa infrangerea 0-5 cu Fenerbahce, dar in realitate se gandeste sa il lase pe turci in vara, pentru o noua aventura in Liga I.

Fost campion cu Astra, Sumudica a anuntat ca nu va negocia decat cu cluburi care isi propun sa se bata pentru trofee in Romania.

Prietenia cu Gigi Becali, dar si declaratiile recente, fac ca scenariu cu Sumudica pe banca Stelei sa fie unul posibil.

Totusi, Mihai Stoica se opune vehement venirii lui Marius Sumudica. Tocmai de aceea l-a pus pe Becali sa ii promita ca nu va aduce niciodata un antrenor cu care nu poate sa lucreze.

"Mi-a facut o singura promisiune. Niciodata nu va ma va obliga sa lucrez cu un antrenor cu care nu vreau sa lucrez. Mi-a promis asta si nu va face asta niciodata.", a spus Mihai Stoica la DigiSport.

"Dica ramane la Steaua doar daca ia titlul" - Gigi Becali